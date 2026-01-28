Extrémne zimné počasie si v USA vyžiadalo už najmenej 42 obetí
- DNES - 5:26
- New York
Vpád arktického vzduchu a výdatné sneženie si v USA vyžiadali už najmenej 42 obetí na životoch, informovala v stredu stanica ABC News.
Medzi obeťami sú obyvatelia New Yorku a štátov Arkansas, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas a Južná Karolína.
Nepriaznivé poveternostné podmienky postihli približne 200 miliónov obyvateľov USA, pričom v niektorých oblastiach napadlo takmer 40 centimetrov snehu. Výstrahy pred extrémnym chladom platia od Texasu a Floridy na juhu až po New York na severovýchode a Detroit na Stredozápade.
Vo Washingtone v dôsledku záľahy snehu zostali federálne úrady v utorok zatvorené, rovnako ako Národná zoologická záhrada a múzeá Smithsonovho inštitútu.
Od víkendu bolo zrušených spolu približne 20.000 letov. Podľa portálu PowerOutage zostáva bez elektrickej energie viac ako 448.000 odberateľov, väčšinou v štátoch Tennessee a Mississippi.
Americká Národná meteorologická služba upozornila, že niektoré z postihnutých oblastí zažili najdlhšie trvajúce mrazy za posledné desaťročia.
