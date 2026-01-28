  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Extrémne zimné počasie si v USA vyžiadalo už najmenej 42 obetí

  • DNES - 5:26
  • New York
Extrémne zimné počasie si v USA vyžiadalo už najmenej 42 obetí

Vpád arktického vzduchu a výdatné sneženie si v USA vyžiadali už najmenej 42 obetí na životoch, informovala v stredu stanica ABC News.

Medzi obeťami sú obyvatelia New Yorku a štátov Arkansas, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas a Južná Karolína.

Nepriaznivé poveternostné podmienky postihli približne 200 miliónov obyvateľov USA, pričom v niektorých oblastiach napadlo takmer 40 centimetrov snehu. Výstrahy pred extrémnym chladom platia od Texasu a Floridy na juhu až po New York na severovýchode a Detroit na Stredozápade.

Vo Washingtone v dôsledku záľahy snehu zostali federálne úrady v utorok zatvorené, rovnako ako Národná zoologická záhrada a múzeá Smithsonovho inštitútu.

Od víkendu bolo zrušených spolu približne 20.000 letov. Podľa portálu PowerOutage zostáva bez elektrickej energie viac ako 448.000 odberateľov, väčšinou v štátoch Tennessee a Mississippi.

Americká Národná meteorologická služba upozornila, že niektoré z postihnutých oblastí zažili najdlhšie trvajúce mrazy za posledné desaťročia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol

Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol

DNES - 5:58Zahraničné

Hlavný poradca Bieleho domu Miller uviedol, že úrady preverujú, prečo agenti americkej pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ správny protokol v prípade smrteľného postrelenia Alexa Prettiho.

Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE

Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE

DNES - 5:55Zahraničné

Vplyvný americký kardinál Joseph W. Tobin z Newarku v americkom štáte New Jersey ostro odsúdil imigračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa.

Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku

Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku

DNES - 5:54Zahraničné

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink.

Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla

Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla

DNES - 5:52Zahraničné

Český aktivistický spolok Milion chvilek pro demokracii chystá demonštráciu na podporu prezidenta ČR Petra Pavla v jeho spore s ministrom zahraničných vecí a životného prostredia Petrom Macinkom.

Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne a pokus o sexuálny útok

Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne a pokus o sexuálny útok

DNES - 5:49Zahraničné

Súd vo Francúzsku v utorok uznal bývalého senátora Joëla Guerriaua za vinného z pokusu o sexuálny útok a intoxikáciu obete a odsúdil ho na štyri roky väzenia, z ktorých 18 mesiacov musí stráviť za mrežami.

Vosveteit.sk
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP