Slovensko hlasovalo proti RePowerEU bez mandátu výboru NRSR, upozornilo PS
- DNES - 5:21
- Bratislava
Slovensko hlasovalo proti nariadeniu Európskej únie RePowerEU bez mandátu príslušného výboru Národnej rady (NR) SR. V utorok o tom informovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
Poslankyňa za PS Beáta Jurík mala na nezrovnalosť upozorniť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). „Na Radu pre všeobecné záležitosti poslal svojho štátneho tajomníka bez mandátu výboru, ktorý vládu zaväzuje v jej konaní,“ priblížila.
„V stanovisku, ktoré výbor schválil tichou procedúrou, teda bez schôdze, sa vôbec nehovorilo o hlasovaní o legislatíve RePowerEU. Štátny tajomník jednoducho nemohol vyjadriť pozíciu Slovenskej republiky,“ uviedla s tým, že PS pre toto ich konanie zvažuje aj ďalšie právne kroky. Vysvetlenie, že pozícia Slovenska bola dlhodobo známa, podľa nej neobstojí.
Podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko dodal, že na odstrihnutie od ruského plynu sa vláda mohla a mala pripravovať roky vopred. Ruský plyn podľa Štefunka nikdy nebol lacný a už vôbec nie spoľahlivý. „Ak vláda tvrdí opak, mala by vysvetliť, prečo je v Česku plyn lacnejší, hoci sa naši susedia od ruských zdrojov odstrihli už dávnejšie. Keby premiér dlhodobo neútočil na Európsku úniu, mohol pre Slovensko vyrokovať výhodnejšie podmienky,“ uzavrel.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár kritiku PS odmietol. Hlasovanie k nariadeniu REPowerEU podľa neho bolo v súlade s pozíciami SR uvedenými v Predbežnom stanovisku pre Výbor pre európske záležitosti NR SR k návrhu predmetného nariadenia. Rovnako bolo aj v súlade s návrhom pozícií SR na zasadnutie Rady GAC 21.10.2025 v Luxemburgu, ktoré vzal Výbor pre európske záležitosti na vedomie, ako aj s hlasovaním SR na Rade TTE – časť energetika zo dňa 20. októbra 2025, kde SR s návrhom nesúhlasila.
„Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na tomto zasadnutí upozornila na riziká a prevládajúce negatívne vplyvy nariadenia REPowerEU na SR najmä z pohľadu bezpečnosti dodávok a cenovej dostupnosti energie pre domácnosti a priemysel SR, na základe čoho vyjadrila nesúhlas SR s návrhom všeobecného prístupu Rady,“ uviedol Blanár. Dodal, že aj Výbor pre európske záležitosti NR SR prijal dňa 25.8.2025 uznesenie k návrhu odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu predmetného nariadenia so zásadou subsidiarity. „Tieto pozície vlády SR boli dlhodobo a konzistentne komunikované na všetkých relevantných fórach v SR aj na pôde EÚ,“ pripomenul minister.
Podľa Blanára by nesúhlas PS s postupom rezortu vo vzťahu k odmietnutiu nariadenia REPowerEU, mohol znamenať aj to, že by opozičné hnutie hlasovalo za REPowerEU. „A potom by bola jasná ich hysterická reakcia, pretože energetická bezpečnosť a dostupnosť energií pre občanov za prijateľné ceny pre progresívcov nie sú prioritami. Oni len zvyknú pritakávať s väčšinou, hoci to môže poškodzovať Slovensko,“ zakončil minister.
MIRRI: Prístup na sociálne siete a k službám AI by mal byť zakázaný do 16 rokov
Prístup na platformy sociálnych sietí a k službám umelej inteligencie s výnimkou bezpečného prostredia by mal byť zakázaný do 16 rokov.
Opozícia kritizuje rozhodnutie Slovenska žalovať nariadenie RePowerEU
Slovensko podľa opozičných poslancov vychádza v ústrety záujmom Ruska.
Zastavme korupciu: PPA vyplatila vlani na Fafokan ďalších 830.000 eur
Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila v polovici augusta 2025 ďalších takmer 830.000 eur na sporný projekt penziónu Fafokan.
Saková: Prioritnou témou v roku 2026 pre priemysel sú ceny energií
Slovensko podľa ministerky pripravuje schému pomoci pre energeticky náročné podniky.