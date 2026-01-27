USA zrušia niektoré sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel
- DNES - 21:18
- Washington/Caracas
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť niektoré sankcie uvalené v minulosti na venezuelský ropný priemysel. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Predstavitelia americkej administratívy pracujú „na skorom vydaní všeobecnej licencie, ktorá by zrušila niektoré sankcie voči venezuelskému energetickému sektoru“. To predstavuje zmenu oproti pôvodnému plánu udeliť individuálne výnimky zo sankcií spoločnostiam, ktoré chcú v krajine podnikať.
Viacerí partneri a zákazníci štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA) vrátane amerického Chevronu v uplynulých týždňoch požiadali o individuálne licencie s cieľom zvýšiť produkciu a vývoz ropy z Venezuely.
Zdroje Reuters tvrdia, že po zajatí prezidenta Nicolása Madura začiatkom januára Spojené štáty plánujú zmierniť sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel, aby uľahčil uzavretie dohody o dodávkach ropy medzi Washingtonom a Caracasom v hodnote dvoch miliárd dolárov, ako aj plán obnovy venezuelského ropného priemyslu v hodnote 100 miliárd dolárov.
Po incidente s hraničnou strážou je jedna osoba v kritickom stave
V americkom štáte Arizona bola postrelená jedna osoba pri incidente, do ktorého bola zapojená americká hraničná stráž.
Frederiksenová: Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dohodu s USA o Grónsku
Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi o Grónsku, odmieta sa však vzdať najväčšieho ostrova na svete.
Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva
Trump potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov
Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov.