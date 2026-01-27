  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia

  • DNES - 18:13
  • Bratislava
Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia

Ostrými hranami nahor alebo nadol? Podľa výrobcov je len jeden správny spôsob, ako umiestniť príbor v umývačke riadu.

Správne vloženie riadu do umývačky má zásadný vplyv na to, aký čistý ho z nej vyložíte. Základné pravidlo znie: uložte riad tak, aby špinavou stranou smeroval k tryskám. Magazín Southern Living pokračuje, že na spodok treba umiestniť najšpinavší riad, pričom krehkú keramiku treba uložiť navrch.

Pri ukladaní riadu do umývačky sa okrem toho držte týchto pravidiel:

  • Pred vložením nádob do umývačky ich nikdy neoplachujte. Odporúča sa len zoškrabať zvyšky jedla.
  • Misky a hlboké taniere uložte do spodnej časti umývačky, špinavou stranou smerom k tryskám.
  • Dosky na krájanie a veľké nádoby umiestnite po bokoch spodnej priečky alebo do jej zadnej časti, nie dopredu k dverám.
  • Plastové nádoby uložte na vrchné priečky umývačky.

Ako si poradiť s príbormi?

Foto: Richard M Lee/Shutterstock.com

Priečinok na príbory v umývačke riadu si zasluhuje špeciálnu pozornosť. Ako totiž tvrdí porovnávací portál Which?, mnohí tvrdia, že príbor sa dobre vyčistí len vtedy, keď jeho ostré hrany smerujú nahor. Zástancovia opačného prístupu zas argumentujú, že bezpečnejšie je umiestniť vidličky a nože smerom nadol.

Ako však tvrdia viacerí výrobcovia umývačiek, najlepšie výsledky pri umývaní dosiahnete, keď príbor umiestnite smerom nadol. Toto pravidlo treba dodržať obzvlášť pri nožoch, aby ste sa pri ich vyberaní neporezali.

„Ostrejšie nástroje by ste vždy mali ukladať čepeľou nadol. Najostrejšie nože, ako sú tie na vykostenie, umývajte ručne, aby ich voda z trysiek neotupila.“

Aby ste sa vyhli príliš nahusto uloženým príborom, Which? radí ukladať ich striedavo ostrou hranou nadol a nahor. Síce vám takto vykladanie riadu zaberie viac času, no aspoň sa nemusíte báť neumytých zvyškov.

Zdroj: Info.sk, DP, southernliving.com, which.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak

Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak

DNES - 8:47Zaujímavosti

Všimnete si rozdiel v reakcii tela na kávu, keď ju vypijete pred raňajkami alebo po raňajkách?

Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

VČERA - 20:33Zaujímavosti

Zákazníčka upozornila personál reštaurácie na nepríjemný nález. Prípad teraz preveruje polícia.

Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

VČERA - 18:53Zaujímavosti

Naozaj je okolie voči vám nepriateľské, alebo ide o skrytú diagnózu? Psychiatri vysvetľujú aj ďalšie príznaky ADHD.

Bruce Springsteen kritizuje Trumpa v novej skladbe Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen kritizuje Trumpa v novej skladbe Streets of Minneapolis

12:14 29.01.2026Zaujímavosti

Springsteen napísal skladbu na protest proti zásahom imigračných úradov v najväčšom meste štátu Minnesota.

Vosveteit.sk
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejšímVďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTubeDesivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjaťRakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
NASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planétaNASA si všimla planétu HD 137010 b, ktorá by mohla byť „druhou Zemou“. Správa sa podobne ako naša planéta
OpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravujeOpenAI chce sken tvojho oka. Bez neho sa neprihlásiš do novej sociálnej siete, ktorú pripravuje
Odtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistikuOdtlačky prstov nemusia byť úplne unikátne. Umelá inteligencia našla vzor, ktorý môže zmeniť kriminalistiku
Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“Storočnú záhadu Stonehenge sa možno práve podarilo vyriešiť. „Nepostavil ho ľadovec“
Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?Takmer miliarda aktívnych Android smartfónov je bez riadnej ochrany. Patrí medzi ne aj ten tvoj?
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP