Ako umiestniť príbor v umývačke? Toto tvrdia výrobcovia
- DNES - 18:13
- Bratislava
Ostrými hranami nahor alebo nadol? Podľa výrobcov je len jeden správny spôsob, ako umiestniť príbor v umývačke riadu.
Správne vloženie riadu do umývačky má zásadný vplyv na to, aký čistý ho z nej vyložíte. Základné pravidlo znie: uložte riad tak, aby špinavou stranou smeroval k tryskám. Magazín Southern Living pokračuje, že na spodok treba umiestniť najšpinavší riad, pričom krehkú keramiku treba uložiť navrch.
Pri ukladaní riadu do umývačky sa okrem toho držte týchto pravidiel:
- Pred vložením nádob do umývačky ich nikdy neoplachujte. Odporúča sa len zoškrabať zvyšky jedla.
- Misky a hlboké taniere uložte do spodnej časti umývačky, špinavou stranou smerom k tryskám.
- Dosky na krájanie a veľké nádoby umiestnite po bokoch spodnej priečky alebo do jej zadnej časti, nie dopredu k dverám.
- Plastové nádoby uložte na vrchné priečky umývačky.
Ako si poradiť s príbormi?
Foto: Richard M Lee/Shutterstock.com
Priečinok na príbory v umývačke riadu si zasluhuje špeciálnu pozornosť. Ako totiž tvrdí porovnávací portál Which?, mnohí tvrdia, že príbor sa dobre vyčistí len vtedy, keď jeho ostré hrany smerujú nahor. Zástancovia opačného prístupu zas argumentujú, že bezpečnejšie je umiestniť vidličky a nože smerom nadol.
Ako však tvrdia viacerí výrobcovia umývačiek, najlepšie výsledky pri umývaní dosiahnete, keď príbor umiestnite smerom nadol. Toto pravidlo treba dodržať obzvlášť pri nožoch, aby ste sa pri ich vyberaní neporezali.
„Ostrejšie nástroje by ste vždy mali ukladať čepeľou nadol. Najostrejšie nože, ako sú tie na vykostenie, umývajte ručne, aby ich voda z trysiek neotupila.“
Aby ste sa vyhli príliš nahusto uloženým príborom, Which? radí ukladať ich striedavo ostrou hranou nadol a nahor. Síce vám takto vykladanie riadu zaberie viac času, no aspoň sa nemusíte báť neumytých zvyškov.
