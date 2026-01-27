  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-1°Bratislava

Frederiksenová: Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dohodu s USA o Grónsku

  • DNES - 20:31
  • Berlín
Frederiksenová: Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dohodu s USA o Grónsku

Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi o Grónsku, odmieta sa však vzdať najväčšieho ostrova na svete. V utorok to vyhlásila dánska premiérka Mette Frederiksenová.

Prevzatie kontroly nad Grónskom Spojenými štátmi označila za nemysliteľné. „Nie, to si nedokážem predstaviť,“ zdôraznila Frederiksenová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu. Zároveň vylúčil použitie sily na presadenie svojich plánov. Ustúpil aj od zámeru uvaliť dodatočné clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti snahe Trumpa získať Grónsko.

Frederiksenová posledné kroky šéfa Bieleho domu vníma ako úspech v spore s USA. „Keď Európa drží spolu, bráni sa a hovorí jedným hlasom, potom to funguje,“ poznamenala. Doplnila, že teraz budú s USA pokračovať diplomatické rokovania, ktorých výsledkom by mohla byť dohoda.

Dánska premiérka sa odmietla vyjadriť k obsahu rokovaní a nevedela odhadnúť, ako dlho potrvajú. „Paralelne s rokovaniami, ktoré teraz vedieme s Američanmi, si my Európania musíme uvedomiť, že starý svet je preč,“ povedala. Dodala, že Európa by sa podľa nej mala viac spoliehať na vlastné vyzbrojovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA zrušia niektoré sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel

USA zrušia niektoré sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel

DNES - 21:18Zahraničné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť niektoré sankcie uvalené v minulosti na venezuelský ropný priemysel.

Po incidente s hraničnou strážou je jedna osoba v kritickom stave

Po incidente s hraničnou strážou je jedna osoba v kritickom stave

DNES - 20:53Zahraničné

V americkom štáte Arizona bola postrelená jedna osoba pri incidente, do ktorého bola zapojená americká hraničná stráž.

Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva

Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva

DNES - 19:58Zahraničné

Trump potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov.

EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov

EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov

DNES - 19:09Zahraničné

Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov.

Vosveteit.sk
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP