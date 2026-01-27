Frederiksenová: Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dohodu s USA o Grónsku
- DNES - 20:31
- Berlín
Dánsko je pripravené urobiť všetko pre dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi o Grónsku, odmieta sa však vzdať najväčšieho ostrova na svete. V utorok to vyhlásila dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Prevzatie kontroly nad Grónskom Spojenými štátmi označila za nemysliteľné. „Nie, to si nedokážem predstaviť,“ zdôraznila Frederiksenová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu. Zároveň vylúčil použitie sily na presadenie svojich plánov. Ustúpil aj od zámeru uvaliť dodatočné clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti snahe Trumpa získať Grónsko.
Frederiksenová posledné kroky šéfa Bieleho domu vníma ako úspech v spore s USA. „Keď Európa drží spolu, bráni sa a hovorí jedným hlasom, potom to funguje,“ poznamenala. Doplnila, že teraz budú s USA pokračovať diplomatické rokovania, ktorých výsledkom by mohla byť dohoda.
Dánska premiérka sa odmietla vyjadriť k obsahu rokovaní a nevedela odhadnúť, ako dlho potrvajú. „Paralelne s rokovaniami, ktoré teraz vedieme s Američanmi, si my Európania musíme uvedomiť, že starý svet je preč,“ povedala. Dodala, že Európa by sa podľa nej mala viac spoliehať na vlastné vyzbrojovanie.
USA zrušia niektoré sankcie uvalené na venezuelský ropný priemysel
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť niektoré sankcie uvalené v minulosti na venezuelský ropný priemysel.
Po incidente s hraničnou strážou je jedna osoba v kritickom stave
V americkom štáte Arizona bola postrelená jedna osoba pri incidente, do ktorého bola zapojená americká hraničná stráž.
Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva
Trump potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov
Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov.