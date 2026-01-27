Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva
- DNES - 19:58
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
Trump v rozhovore s novinármi v Bielom dome odmietol možnosť odstúpenia Noemovej, ktorá podľa neho robí „skvelú prácu“. Na jej odvolanie po smrteľných incidentoch agentov ICE (Imigračného a colného úradu) vyzývajú demokrati.
V sobotu agenti ICE v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa analýz viacerých amerických médií vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov.
Prettiho smrť Trump v reakcii označil za veľmi smutnú a odmietol, že by bol atentátnik, ako ho nazval jeho vysokopostavený poradca Stephen Miller. Prezident zdôraznil, že chce, aby jeho smrť vyšetrili. Šéf Bieleho domu si však myslí, že Pretti nemal chodiť na demonštráciu so zbraňou v ruke.
EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov
Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov.
Biden: Udalosti v Minneapolise sú zradou základných amerických hodnôt
Bývalý americký prezident Joe Biden na sociálnej sieti X kritizoval vládu svojho nástupcu pre postup federálnych imigračných agentov v meste Minneapolis, kde za niekoľko dní zastrelili dvoch amerických občanov.
Babiš pozval Pavla a Macinku na rokovanie, ich konflikt označil za nesprávny
Český premiér Andrej Babiš popoludní označil konflikt medzi prezidentom Petrom Pavlom a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom za nesprávny a oboch ústavných činiteľov pozval na spoločné rokovanie.
Ručička Hodín posledného súdu sa posunula, od polnoci ľudstvo delí 85 sekúnd
Takzvané Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa v utorok po roku posunuli vpred o štyri sekundy. Hodiny symbolicky upozorňujú, ako blízko je ľudstvo ku globálnej skaze a od polnoci ho teraz delí iba 85 sekúnd.