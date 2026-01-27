  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-1°Bratislava

EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov

  • DNES - 19:09
  • Brusel
EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov

Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie (EK) právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov. Jeho vynucovanie by však malo byť v kompetencii Európskej únie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Poslanci dolnej komory parlamentu vo Francúzsku v noci na utorok schválili návrh zákona zakazujúci používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Hovorca EK Thomas Regnier v utorok zdôraznil, že veľké online platformy majú povinnosť rešpektovať národnú legislatívu. Ak francúzsky zákon bude v súlade s právom EÚ, „EK zabezpečí jeho uplatňovanie voči veľmi veľkým online platformám“, doplnil.

Podľa únijného nariadenia o digitálnych službách (DSA) sa pojmom veľmi veľké online platformy označujú siete s viac ako 45 miliónmi používateľov mesačne v EÚ.

Návrh zákona presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron a musí ho ešte schváliť Senát. Potom bude účinný od začiatku nového školského roka v septembri 2026. Prístup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov už od decembra zakázala Austrália ako prvá krajina na svete.

Francúzska iniciatíva prichádza v čase, keď rastie tlak na ochranu detí pred škodlivými účinkami nadmerného trávenia času pred obrazovkami a na sociálnych sieťach, čo poškodzuje ich psychický vývoj a duševné zdravie.

Regnier dodal, že vynucovanie zákona by mohlo prebiehať prostredníctvom európskeho nástroja overovania veku, ktorý testuje niekoľko krajín vrátane Francúzska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva

Trump: Noemová napriek udalostiam v Minneapolise zostane na čele ministerstva

DNES - 19:58Zahraničné

Trump potvrdil, že ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová zostane na svojej pozícii napriek situácii v meste Minneapolis, kde v uplynulých dňoch federálni agenti zastrelili dvoch amerických občanov.

Biden: Udalosti v Minneapolise sú zradou základných amerických hodnôt

Biden: Udalosti v Minneapolise sú zradou základných amerických hodnôt

DNES - 18:30Zahraničné

Bývalý americký prezident Joe Biden na sociálnej sieti X kritizoval vládu svojho nástupcu pre postup federálnych imigračných agentov v meste Minneapolis, kde za niekoľko dní zastrelili dvoch amerických občanov.

Babiš pozval Pavla a Macinku na rokovanie, ich konflikt označil za nesprávny

Babiš pozval Pavla a Macinku na rokovanie, ich konflikt označil za nesprávny

DNES - 17:38Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš popoludní označil konflikt medzi prezidentom Petrom Pavlom a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom za nesprávny a oboch ústavných činiteľov pozval na spoločné rokovanie.

Ručička Hodín posledného súdu sa posunula, od polnoci ľudstvo delí 85 sekúnd

Ručička Hodín posledného súdu sa posunula, od polnoci ľudstvo delí 85 sekúnd

DNES - 17:37Zahraničné

Takzvané Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa v utorok po roku posunuli vpred o štyri sekundy. Hodiny symbolicky upozorňujú, ako blízko je ľudstvo ku globálnej skaze a od polnoci ho teraz delí iba 85 sekúnd.

Vosveteit.sk
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP