EK: Francúzsko má právo zakázať sociálne siete deťom mladším než 15 rokov
- DNES - 19:09
- Brusel
Francúzsko má podľa vyhlásenia Európskej komisie (EK) právo zakázať prístup na sociálne siete deťom mladším než 15 rokov. Jeho vynucovanie by však malo byť v kompetencii Európskej únie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Poslanci dolnej komory parlamentu vo Francúzsku v noci na utorok schválili návrh zákona zakazujúci používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Hovorca EK Thomas Regnier v utorok zdôraznil, že veľké online platformy majú povinnosť rešpektovať národnú legislatívu. Ak francúzsky zákon bude v súlade s právom EÚ, „EK zabezpečí jeho uplatňovanie voči veľmi veľkým online platformám“, doplnil.
Podľa únijného nariadenia o digitálnych službách (DSA) sa pojmom veľmi veľké online platformy označujú siete s viac ako 45 miliónmi používateľov mesačne v EÚ.
Návrh zákona presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron a musí ho ešte schváliť Senát. Potom bude účinný od začiatku nového školského roka v septembri 2026. Prístup na sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov už od decembra zakázala Austrália ako prvá krajina na svete.
Francúzska iniciatíva prichádza v čase, keď rastie tlak na ochranu detí pred škodlivými účinkami nadmerného trávenia času pred obrazovkami a na sociálnych sieťach, čo poškodzuje ich psychický vývoj a duševné zdravie.
Regnier dodal, že vynucovanie zákona by mohlo prebiehať prostredníctvom európskeho nástroja overovania veku, ktorý testuje niekoľko krajín vrátane Francúzska.
