Pre celé Slovensko platia výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou

Pre celé územie Slovenska platia v utorok večer výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou.
Predbežne majú zostať v platnosti do stredajšieho (28. 1.) obeda. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V okrese Zvolen zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.
Pre hmlu môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
Ústav zároveň varuje aj pred poľadovicou. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“
KDH nepredpokladá, že po zmene rokovacieho poriadku bude NR SR slušnejšia
Opozičné KDH má výhrady k novele rokovacieho poriadku parlamentu z dielne koalície. Nepredpokladá, že Národnú radu SR urobí slušnejšou.
Michal Šimečka: Koalícia mení rokovací poriadok, pretože nechce počúvať kritiku
Jedinou pohnútkou, prečo koalícia mení rokovací poriadok Národnej rady SR, je, že sa jej nechce počúvať kritiku a že sa koaličným poslancom nechce sedieť v rokovacej sále.
Tibor Gašpar predložil v pléne pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar predložil v pléne parlamentu pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku. Stoja za ním koaliční poslanci.
Raši: Úprava Rokovacieho poriadku je potrebná, obštrukcia má mať hranice
Predseda Národnej rady Richard Raši SR hovorí o potrebe úpravy rokovacieho poriadku.