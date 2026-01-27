Pre celé Slovensko platia výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou

  • Články
  DNES - 18:56
  Bratislava
Pre celé územie Slovenska platia v utorok večer výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou.

Predbežne majú zostať v platnosti do stredajšieho (28. 1.) obeda. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V okrese Zvolen zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.

Pre hmlu môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.

Ústav zároveň varuje aj pred poľadovicou. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.“

Zdroj: Info.sk, TASR
