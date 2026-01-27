  • Články
Biden: Udalosti v Minneapolise sú zradou základných amerických hodnôt

  DNES - 18:30
  Washington
Bývalý americký prezident Joe Biden v utorok na sociálnej sieti X kritizoval vládu svojho nástupcu pre postup federálnych imigračných agentov v meste Minneapolis, kde za niekoľko dní zastrelili dvoch amerických občanov, informuje TASR.

To, čo sa tento mesiac odohralo v Minneapolise je zradou našich základných amerických hodnôt. Nie sme národ, ktorý strieľa svojich občanov na ulici. Nie sme národ, ktorý dovoľuje, aby boli naši občania vystavený brutálnemu násiliu za uplatňovanie svojich ústavných práv,“ napísal Biden. Podľa neho v americkej spoločnosti násilie a teror nemajú miesto, najmä ak sa ho dopúšťa vláda na vlastných občanoch.

V sobotu agenti ICE (Imigračného a colného úradu) v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. Ešte predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.

Agenti ICE tiež 7. januára v tom istom meste smrteľne postrelili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie federálnych úradov spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, ako sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýba a on napriek tomu na ňu trikrát vystrelil.

Biden vyzval na riadne a transparentné vyšetrenie oboch smrteľných incidentov a Američanov vyzval, aby sa ozvali proti postupu vlády.

Demokratický predchodca Donalda Trumpa sa pridal k ďalším bývalým hlavám štátu Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi, ktorí postup imigračných úradov v Minnesote kritizovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
