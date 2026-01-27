  • Články
KDH nepredpokladá, že po zmene rokovacieho poriadku bude NR SR slušnejšia

Opozičné KDH má výhrady k novele rokovacieho poriadku parlamentu z dielne koalície. Nepredpokladá, že Národnú radu (NR) SR urobí slušnejšou.

Argumentuje, že pekné obleky z nikoho čestného človeka nespravia. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca a lídra kresťanských demokratov Milana Majerského na utorkovej tlačovej konferencii.

Takéto direktívy boli možno známe v totalitných režimoch a v žiadnom prípade tento návrh neurobí parlament slušnejším,“ skonštatoval Majerský.

Kresťanských demokratov mrzí, že i keď zo začiatku koalícia o zmenách rokovacieho poriadku rokovala s opozíciou, no ich pripomienky nezapracovala a nedospeli k prieniku pri finálnej verzii. Skritizovali tiež to, že návrh sa rieši v úvode schôdze. Treba sa podľa nich venovať dôležitejším oblastiam.

Výhrady k novele rokovacieho poriadku tlmočila aj Kresťanská únia (KÚ). Vyzvala koalíciu, aby sa namiesto zákazov a obmedzení sústredila na riešenie problémov ľudí. Kritizovala zároveň harmonogram schôdzí na tento rok. „V celom roku je naplánovaných len päť riadnych schôdzí. Poslanci majú mať takmer tri mesiace voľna počas leta a celý mesiac marec bez jediného riadneho zasadnutia. To všetko v čase, keď rodiny na Slovensku zápasia s vysokými cenami, problémami v zdravotníctve, školstve a nedostupnosťou bývania,“ skonštatoval predseda KÚ Milan Krajniak.

Zdroj: Info.sk, TASR
