Babiš pozval Pavla a Macinku na rokovanie, ich konflikt označil za nesprávny
- DNES - 17:38
- Praha
Český premiér Andrej Babiš v utorok popoludní označil konflikt medzi prezidentom Petrom Pavlom a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom za nesprávny a oboch ústavných činiteľov pozval na spoločné rokovanie.
Vyjadril sa tak na sociálnej sieti X po tom, čo Pavel oznámil, že sa ho Macinka pokúsil vydierať, keďže odmieta vymenovať čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka do čela rezortu životného prostredia, informuje TASR.
„Súčasný konflikt medzi prezidentom Petrom Pavlom a ministrom zahraničia Petrom Macinkom nie je správny. Rád by som oboch pánov pozval na spoločné rokovanie, pri stole sa to vždy vyrieši lepšie a rýchlejšie než silnými odkazmi cez médiá na tlačových konferenciách,“ napísal Babiš.
Šéf českej diplomacie poslal v noci na utorok prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi dve textové správy, v ktorých žiada o stanovisko a napísal, že ak Pavel nepristúpi na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho - a nielen jeho - vraj prekvapia.
Babiš už v skoršej reakcii označil Macinkove slová za nešťastné, avšak nejde podľa neho o vydieranie.
