EK tvrdí, že je pripravená brániť sa žalobe SR proti nariadeniu RePowerEU

  • DNES - 17:16
  • Brusel
Európska komisia (EK) je pripravená brániť zákaz dovozu ruského zemného plynu v rámci nariadenia RePowerEU napriek žalobám SR a Maďarska. Informovali o tom v utorok na pravidelnom brífingu hovorkyne Európskej komisie Paula Pinhová a Anna-Kaisa Itkonenová, píše TASR.

Podľa Itkonenovej cieľom bloku „nikdy nie je skončiť v situácii, keď ktorýkoľvek z našich členských štátov právne napadne našu legislatívu“, ale namiesto toho chce EK s členskými štátmi spolupracovať. Hovorkyňa následne uznala, že členské štáty majú právo toto rozhodnutie napadnúť, no Komisia plánuje svoju pozíciu brániť.

Naozaj si stojíme za touto legislatívou a je za ňou solídna právna práca, takže sme si tiež veľmi istí, že sme v pozícii, v ktorej môžeme obhajovať legislatívu, ktorú členské štáty vo veľkej miere podporili,“ doplnila Pinhová.

Podanie žaloby na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU v mene SR na utorkovej tlačovej konferencii oznámil premiér Robert Fico. SR podľa jeho slov bude namietať porušením zásady subsidiarity a proporcionality.

Budeme sa domáhať, aby toto nariadenie bolo vyhlásené za nariadenie, ktoré je v rozpore so základnými princípmi, na ktorých stojí Európska únia,“ povedal Fico. Rovnakú žalobu mieni podať aj Maďarsko, ktoré rovnako hlasovalo proti tomuto nariadeniu. Podľa premiéra nie je možné podať spoločnú žalobu a preto ju každá krajina podá osobitne. „Ale je celkom normálne, že budeme koordinovať argumenty a zdôvodnenie týchto žalôb. Preto už momentálne teraz dochádza k intenzívnej výmene informácií a my rozhodneme na vláde o postupe,“ dodal.

Fico zopakoval svoj postoj, podľa ktorého ide o ideologické rozhodnutie a o energetickú samovraždu EÚ. Dodávky ruského plynu, a to aj potrubím a s dlhodobými zmluvami, sa podľa nariadenia musia skončiť najneskôr v novembri budúceho roka. Premiér verí, že do tohto termínu sa skončí vojna na Ukrajine a rozhodnutie bude prehodnotené. Slovensko sa prerušením dodávok dostáva na koniec tranzitu plynu a nie je podľa premiéra isté, či budú v prípade jeho nedostatku na trhoch veľké štáty zohľadňovať potreby menších štátov „na konci rúry“.

Zdroj: Info.sk, TASR
