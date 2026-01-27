  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-1°Bratislava

Michal Šimečka: Koalícia mení rokovací poriadok, pretože nechce počúvať kritiku

  • DNES - 17:07
  • Bratislava
Michal Šimečka: Koalícia mení rokovací poriadok, pretože nechce počúvať kritiku

Jedinou pohnútkou, prečo koalícia mení rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR, je, že sa jej nechce počúvať kritiku a že sa koaličným poslancom nechce sedieť v rokovacej sále.

V diskusii k novele zákona o rokovacom poriadku to povedal líder opozičného PS Michal Šimečka. Argument koalície o tom, že chce predísť zablokovaniu parlamentu, podľa neho neobstojí. Tvrdí, že parlament bol zablokovaný len raz, keď sa v koalícii hádali poslanci a NR SR nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní.

Podľa nás je táto novela zlou prioritou do nového roku a prvého parlamentu. Je to zlá novela, je to v zlom čase, so zlým zámerom,“ povedal Šimečka. Ľudia podľa neho očakávajú, že prvou témou, ktorú budú poslanci v novom roku riešiť, bude krízová a ekonomická situácia, naštartovanie ekonomiky, no namiesto toho koaliční poslanci riešia seba. „Jediná pohnútka je, že sa vám nechce počúvať kritiku, nechce sa vám tu sedieť, je vám to nepríjemné,“ odkázal koalícii.

Líder PS zopakoval, že vedenie parlamentu na čele s predsedom NR SR Richardom Rašim (Hlas-SD) je slabé, nemá prirodzený rešpekt, a preto si ho vynucuje. „Keď je silný parlament, je silná aj demokracia,“ povedal s tým, že pre slovenskú demokraciu je problémom slabý parlament. „Nie to, že tu ľudia nie sú pekne oblečení, že sa tu píska,“ dodal. Zopakoval tiež, že vláda na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) si s parlamentom robí, čo chce, napríklad vtedy, keď vláda ignoruje ústavný zákon, keď ešte nepodala návrh o vyslovenie dôvery v súvislosti s dlhovou brzdou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH nepredpokladá, že po zmene rokovacieho poriadku bude NR SR slušnejšia

KDH nepredpokladá, že po zmene rokovacieho poriadku bude NR SR slušnejšia

DNES - 17:49Domáce

Opozičné KDH má výhrady k novele rokovacieho poriadku parlamentu z dielne koalície. Nepredpokladá, že Národnú radu SR urobí slušnejšou.

Tibor Gašpar predložil v pléne pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku

Tibor Gašpar predložil v pléne pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku

DNES - 16:27Domáce

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar predložil v pléne parlamentu pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku. Stoja za ním koaliční poslanci.

Raši: Úprava Rokovacieho poriadku je potrebná, obštrukcia má mať hranice

Raši: Úprava Rokovacieho poriadku je potrebná, obštrukcia má mať hranice

DNES - 15:13Domáce

Predseda Národnej rady Richard Raši SR hovorí o potrebe úpravy rokovacieho poriadku.

SaS: Koalícii ide pri zmene rokovacieho poriadku o udržanie sa pri moci

SaS: Koalícii ide pri zmene rokovacieho poriadku o udržanie sa pri moci

DNES - 15:08Domáce

Koalícii pri zmenách v rokovacom poriadku Národnej rady SR nejde o slušné správanie, ale o udržanie sa pri moci. Skonštatovala to poslankyňa za SaS Mária Kolíková.

Vosveteit.sk
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP