Szijjártó vyzval veľvyslanca Ukrajiny, aby Kyjev nezasahoval do volieb

  • DNES - 16:40
  • Budapešť
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó si v utorok predvolal veľvyslanca Ukrajiny v Maďarsku a dôrazne vyzval jeho krajinu, aby ukončila zasahovanie do volieb prostredníctvom opozičnej strany TISZA.

Šéf maďarskej diplomacie to podľa servera telex.hu sám oznámil na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Dôrazne vyzývame Ukrajincov, aby ukončili svoje zasahovanie do maďarského volebného procesu prostredníctvom strany TISZA. Mali by rešpektovať maďarskú suverenitu, ktorú my, národná suverénna vláda Maďarska, budeme brániť všetkými dostupnými prostriedkami,“ povedal minister zahraničných vecí po rozhovore s ukrajinským veľvyslancom v Budapešti.

V uplynulých dňoch sa začala nová éra príprav na voľby. Prezident Ukrajiny a jeho vláda sa totiž pustili do očividného, ​​nehanebného, ​​otvoreného a hrubého zasahovania,“ dodal. Podľa Szijjártóa je zrejmé, že susedná krajina chce ovplyvniť výsledok aprílových volieb.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na Facebooku v pondelok uviedol, že ukrajinská vláda sa snaží zasahovať do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku koordinovanou sériou opatrení.

Orbán poznamenal, že maďarské orgány národnej bezpečnosti vyhodnotili „tento najnovší ukrajinský útok“ a dospeli k záveru, že „to, čo sa stalo, je súčasťou koordinovanej série ukrajinských opatrení, ktorými chcú zasahovať do maďarských volieb“.

Maďarský premiér krátke video uzavrel oznámením, že v záujme ochrany maďarskej suverenity a čistoty volieb v pondelok poveril Szijjártóa, aby predvolal ukrajinského veľvyslanca.

Zdroj: Info.sk, TASR
