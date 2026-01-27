Petr Macinka: Nešlo o vydieranie, ale politické vyjednávanie
- DNES - 16:31
- Praha
Správy, ktoré český minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka poslal poradcovi českého prezidenta Petra Pavla, neboli vydieranie, ale politické vyjednávanie.
Macinka to povedal v utorok na tlačovom brífingu v reakcii na obvinenie prezidenta z toho, že sa ho Macinka pokúsil vydierať vo veci týkajúcej sa vymenovania čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia. Zároveň oznámil, že šéfovi Severoatlantickej aliancie (NATO) Markovi Ruttemu v stredu na schôdzke v Bruseli povie, že vedúcim delegácie ČR na nadchádzajúcom summite NATO by nemal byť Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Opozícia v Česku žiada odvolanie Macinku pre údajné vydieranie prezidenta Pavla
Lídri českých opozičných strán v utorok vyzvali na odvolanie predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí.
Szijjártó vyzval veľvyslanca Ukrajiny, aby Kyjev nezasahoval do volieb
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó si v utorok predvolal veľvyslanca Ukrajiny v Maďarsku a dôrazne vyzval jeho krajinu, aby ukončila zasahovanie do volieb prostredníctvom opozičnej strany TISZA.
Zelenskyj: Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie do roku 2027
Vstup Ukrajiny do Európskej únie je jednou z kľúčových bezpečnostných záruk nielen pre Kyjev, ale pre celú Európu a preto by to chcela urobiť do roku 2027, vyhlásil Volodymyr Zelenskyj.
Babiš: Macinkove slová sú nešťastné, ale o vydieranie nejde
Podľa českého premiéra Andreja Babiša zo strany Petra Marcinku nešlo o vydieranie.