Lekár varuje: Tento zimný doplnok viac škodí ako pomáha
Špecialista na zdravie chodidiel varuje pred nosením jedného typu obuvi, ktorý môže v zime narobiť problémy. Viete, čo hrozí?
Zima na Slovensku zďaleka nekončí. Ako v priebehu tohto týždňa varoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), na prelome januára a februára by sa na severe a východe SR malo výrazne ochladiť. V týchto oblastiach sa treba pripraviť na teploty okolo mínus desať stupňov.
Proti chladnému počasiu sa bránime aj teplým oblečením. Základom na zamrznutých chodníkoch je aj pevná obuv, cez ktorú neprenikne mráz. Práve pred jedným druhom zimnej obuvi však varuje špecialista na zdravie chodidiel Rock G. Positano. Ako tvrdí v rozhovore pre The New York Post, problémom môžu byť snehule.
Pozor na členky a chodidlá
Foto: stoatphoto/Shutterstock.com
Positano upozornil na vhodne zvolenú obuv v súvislosti s očakávaným príchodom mrazivého počasia v USA. „Počas víkendu sa očakáva príchod zimnej búrky. Každý Newyorčan by mal preto zvážiť možný vznik alebo zhoršenie problémov s členkami a chodidlami, ku ktorým môže dôjsť pri nosení snehúľ,“ varoval podiater.
„Tieto topánky rozhodne nie sú vhodné na prechádzku. Ich nosenie má viac rizík ako výhod.“
Ako vysvetlil Positano, na prvý pohľad pohodlné a bezpečné snehule poskytujú chodidlu len malú oporu. „Tým vytvárajú záťaž na šľachy a spojivá, čo môže viesť k bolestivým zraneniam najmä pri dlhých túrach v snehu alebo daždi,“ varuje podiater.
Snehule môžu podľa neho vyvolať bolesť aj v oblasti kolien či chrbta.
Hrozia aj omrzliny
Ako ďalej informuje podiater, snehule zďaleka nie sú tak dobre zateplené ako na prvý pohľad vyzerajú. Z tohto dôvodu pri ich nosení hrozí aj vznik omrzlín a pľuzgierov.
„Najčastejšie sa tvoria na citlivej pokožke,“ hovorí Positano o omrzlinách a pľuzgieroch. Snehule rozhodne neodporúča nosiť ľuďom s ťažkosťami s krvným obehom alebo prekonaným zranením členka alebo chodidla.
Pozor na ďalšie typy obuvi
O ďalších typoch obuvi, ktorej nosenie môže viesť k zraneniam, v minulosti informoval britský podiater Paul. Ten na svojom TikToku pravidelne zverejňuje videá o tom, ako sa starať o chodidlá.
V jednom zo svojich videí lekár informoval, že pre chodidlá je škodlivé nosenie žabiek, ihličkových lodičiek a nazúvacích tenisiek.
Žabky podľa Paula deformujú prsty na nohách, keďže pri ich nosení máme nutkanie ich krčiť. Pri ihličkových podpätkoch zdôraznil ich labilnosť, ktorá vedie k vyššiemu riziku úrazov. Nazúvacie tenisky sú zas obvykle viac tesné, aby na chodidle dobre držali. To však znamená, že môžu nadmerne stláčať prsty nôh.
