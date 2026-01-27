  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-1°Bratislava

Lekár varuje: Tento zimný doplnok viac škodí ako pomáha

  • DNES - 20:57
  • New York
Lekár varuje: Tento zimný doplnok viac škodí ako pomáha

Špecialista na zdravie chodidiel varuje pred nosením jedného typu obuvi, ktorý môže v zime narobiť problémy. Viete, čo hrozí?

Zima na Slovensku zďaleka nekončí. Ako v priebehu tohto týždňa varoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), na prelome januára a februára by sa na severe a východe SR malo výrazne ochladiť. V týchto oblastiach sa treba pripraviť na teploty okolo mínus desať stupňov.

Dôjde k ďalšiemu ochladeniu? SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie dni

Proti chladnému počasiu sa bránime aj teplým oblečením. Základom na zamrznutých chodníkoch je aj pevná obuv, cez ktorú neprenikne mráz. Práve pred jedným druhom zimnej obuvi však varuje špecialista na zdravie chodidiel Rock G. Positano. Ako tvrdí v rozhovore pre The New York Post, problémom môžu byť snehule.

Pozor na členky a chodidlá

Foto: stoatphoto/Shutterstock.com

Positano upozornil na vhodne zvolenú obuv v súvislosti s očakávaným príchodom mrazivého počasia v USA. „Počas víkendu sa očakáva príchod zimnej búrky. Každý Newyorčan by mal preto zvážiť možný vznik alebo zhoršenie problémov s členkami a chodidlami, ku ktorým môže dôjsť pri nosení snehúľ,“ varoval podiater.

„Tieto topánky rozhodne nie sú vhodné na prechádzku. Ich nosenie má viac rizík ako výhod.“

Ako vysvetlil Positano, na prvý pohľad pohodlné a bezpečné snehule poskytujú chodidlu len malú oporu. „Tým vytvárajú záťaž na šľachy a spojivá, čo môže viesť k bolestivým zraneniam najmä pri dlhých túrach v snehu alebo daždi,“ varuje podiater.

Snehule môžu podľa neho vyvolať bolesť aj v oblasti kolien či chrbta.

Hrozia aj omrzliny

Ako ďalej informuje podiater, snehule zďaleka nie sú tak dobre zateplené ako na prvý pohľad vyzerajú. Z tohto dôvodu pri ich nosení hrozí aj vznik omrzlín a pľuzgierov.

„Najčastejšie sa tvoria na citlivej pokožke,“ hovorí Positano o omrzlinách a pľuzgieroch. Snehule rozhodne neodporúča nosiť ľuďom s ťažkosťami s krvným obehom alebo prekonaným zranením členka alebo chodidla.

Pozor na ďalšie typy obuvi

O ďalších typoch obuvi, ktorej nosenie môže viesť k zraneniam, v minulosti informoval britský podiater Paul. Ten na svojom TikToku pravidelne zverejňuje videá o tom, ako sa starať o chodidlá.

V jednom zo svojich videí lekár informoval, že pre chodidlá je škodlivé nosenie žabiek, ihličkových lodičiek a nazúvacích tenisiek.

Žabky podľa Paula deformujú prsty na nohách, keďže pri ich nosení máme nutkanie ich krčiť. Pri ihličkových podpätkoch zdôraznil ich labilnosť, ktorá vedie k vyššiemu riziku úrazov. Nazúvacie tenisky sú zas obvykle viac tesné, aby na chodidle dobre držali. To však znamená, že môžu nadmerne stláčať prsty nôh.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, tiktok.com/@paulthepodiatrist
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poplach v Indii: Na smrteľný vírus neexistuje liek

Poplach v Indii: Na smrteľný vírus neexistuje liek

DNES - 19:38Zdravie

Vírus, ktorý postihuje zvieratá aj ľudí, končí fatálnymi následkami. Správy z Indie priniesli nepokoj aj do zahraničia.

Žlčníkové kamene trápia viac ženy ako mužov: Prečo je to tak?

Žlčníkové kamene trápia viac ženy ako mužov: Prečo je to tak?

19:46 25.01.2026Zdravie

Až vyše 65 percent prípadov žlčníkových kameňov sa týka žien.

Hepatológ: Steatóza pečene v slovenskej populácii narastá, môže viesť k cirhóze

Hepatológ: Steatóza pečene v slovenskej populácii narastá, môže viesť k cirhóze

16:37 25.01.2026Zdravie

Steatóza, teda tzv. stukovatenie pečene, v slovenskej populácii narastá a v neliečených prípadoch môže viesť až k cirhóze alebo vzniku zhubného nádoru pečene.

Banány dodávajú telu energiu a množstvo dôležitých živín

Banány dodávajú telu energiu a množstvo dôležitých živín

10:09 25.01.2026Zdravie

Banány sú ovocím, ktoré telu dodáva energiu a množstvo dôležitých živín. Pomáhajú pri tráviacich problémoch a pozitívne pôsobia aj na nervový systém.

Vosveteit.sk
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP