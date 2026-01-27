Opozícia kritizuje rozhodnutie Slovenska žalovať nariadenie RePowerEU
- DNES - 16:07
- Bratislava
Slovensko podľa opozičných poslancov vychádza v ústrety záujmom Ruska.
Rozhodnutie Slovenska podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu, predstavitelia opozičných strán v Národnej rade (NR) SR kritizujú. Slovensko takto podľa nich iba vychádza v ústrety záujmom Ruska namiesto toho, aby sa dlhodobo pripravovalo na fungovanie bez ruského plynu.
„Pán premiér (Robert Fico) už v roku 2014 hlasoval medzi lídrami európskych krajín, ktoré sú zastúpené v Európskej únii (EÚ), že budeme diverzifikovať. Neplnil si túto úlohu rok čo rok. Ostala nám jedna ťažoba, a to závislosť na ruskom plyne, na ruských fosílnych palivách. Dnes ho to dobehlo, dobehlo to aj Maďarov, aj Slovákov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v NR SR predseda opozičného KDH Milan Majerský.
Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa je potrebné rozlíšiť medzi rešpektovaním rozhodnutia EÚ a podaním žaloby. „Kľúčové je, a premiér nemá ani na výber, že rešpektuje to rozhodnutie. Z môjho pohľadu, hovorím aj ako európsky právnik, nevnímam to nijako tragicky, ak sa podá žaloba. Nie je to prvý ani poslednýkrát, ak členský štát podáva žalobu,“ konštatoval. Rozhodnutie súdneho dvora o kompetenciách EÚ a členských krajín môže byť podľa neho „veľmi zaujímavé“ a prínosné.
„Európa odmietla dovoz ruského plynu a žiaľ Slovensko bolo proti. Robert Fico a jeho ministri tak opäť iba dokázali, že nie sú ničím iným ako proruskými trolmi. Ich jediným cieľom je rozbíjať jednotu Európskej únie a plniť úlohy, ktoré si Robert Fico priniesol z Kremľa,“ zhodnotil hlasovanie Slovenska proti RePowerEU poslanec parlamentu za opozičnú SaS Karol Galek.
Odmieta vyhlásenia o tom, že ruský plyn je v záujme energetickej bezpečnosti Slovenska. Pravdou je podľa Galeka presný opak a väčšina krajín EÚ to vidí. „Dnes už nikto okrem Slovenska a Maďarska nemá záujem o ruský plyn. Ja si myslím, že toto je naozaj iba divadlo pre voličov Roberta Fica, ktorí stále počúvajú na to, že ten ruský plyn potrebujeme. My ho nepotrebujeme,“ podčiarkol opozičný poslanec.
Plánovanú žalobu Slovenska kvôli zákazu dovozu ruského plynu kritizovalo aj opozičné Hnutie Slovensko. „Robertovi Ficovi veľmi záleží na ruskom plyne. Otázka je prečo. Krajiny ako Česko či Poľsko sa od ruského plynu odstrihli a nemajú vyššie ceny, dokonca sú nižšie než u nás. Nech Fico vysvetlí, aký lacný ruský plyn máme,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.
Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), SR podá žalobu na Súdny dvor EÚ proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. Slovensko bude namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. Fico zopakoval svoj postoj, podľa ktorého ide o ideologické rozhodnutie a energetickú samovraždu EÚ.
