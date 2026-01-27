Babiš: Macinkove slová sú nešťastné, ale o vydieranie nejde
DNES - 15:16
- Praha
Podľa českého premiéra Andreja Babiša zo strany Petra Marcinku nešlo o vydieranie.
Slová českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku smerom k prezidentovi Petrovi Pavlovi v textovej komunikácii s Pavlovým poradcom Petrom Kolářom sú podľa premiéra ČR Andreja Babiša nešťastné. Uviedol, že išlo o súkromnú komunikáciu s prezidentovým poradcom, preto rozhodne nejde o vydieranie, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Slová pána Macinku sú nešťastné, ja by som takto určite nekomunikoval, nie je to môj štýl. Pán Macinka sa snaží presadiť Filipa Turka do pozície ministra, ktorého pán prezident dlhodobo odmieta, čo je príčinou všetkých stretov medzi ním a Motoristami. Bolo to v súkromnej komunikácii s jeho poradcom, určite teda nejde o vydieranie,“ napísal na sociálnej sieti X Babiš. Je podľa neho potrebné upokojiť emócie na oboch stranách a začať spolu opäť normálne komunikovať. Dodal, že sám sa vždy snažil mať s prezidentom korektné vzťahy a všetko riešiť „za zatvorenými dverami“.
Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura v reakcii na situáciu uviedol, že on je v snemovni na podobnú komunikáciu zvyknutý. „Keď som tú komunikáciu čítal, tak v snemovni je tento štýl komunikácie zo strany opozičných strán napríklad voči mne úplne bežný. Musím sa ešte opýtať, ako to pán predseda Macinka vlastne myslel, pretože som nemal šancu s ním o tom hovoriť,... ale čo sa týka obsahu tej sms-ky, tak so mnou zaobchádza súčasná opozícia oveľa hrubšie,“ povedal novinárom Okamura.
„Rozhodne nestojím na strane prezidenta Pavla. Pretože on o mne mimochodom asi pred tromi rokmi v televízii Prima v priamom prenose povedal, že som vraj mravným ohrozením mládeže. To šokovalo našich priaznivcov a občanov, kde to vzal. Takže on úplne bezdôvodne hrubo uráža,“ dodal Okamura.
