Raši: Úprava Rokovacieho poriadku je potrebná, obštrukcia má mať hranice
Predseda Národnej rady (NR) Richard Raši (Hlas-SD) SR hovorí o potrebe úpravy rokovacieho poriadku.
Poukazuje pri tom na to, že treba riešiť súčasnú situáciu, keď dochádza k agresívnemu správaniu niektorých poslancov či blokovaniu chodu NR SR. Myslí si, že obštrukcia má mať hranice. Uviedol to Raši v rozprave v NR SR k novele rokovacieho poriadku z dielne koalície. Schválenie danej úpravy podľa neho zabezpečí, že parlament bude schopný prijímať zákony.
„Aj obštrukcia má mať svoje hranice. NR SR musí a bude fungovať,“ skonštatoval Raši. Kritizoval pritom dianie v parlamente v poslednom období. Upozornil aj na poslednú schôdzu NR SR v minulom roku. „Boli tu opakované snahy o zablokovanie chodu parlamentu, narúšanie fungovania parlamentu, narúšanie osobného priestoru rečníkov, nedôstojné agresívne správanie poslancov,“ okomentoval.
Koaličný návrh zmeny rokovacieho poriadku podľa neho tieto situácie rieši. Argumentoval, že tento bod bolo preto treba zaradiť na úvod schôdze. „Nie je to o tom, že nemáme iné problémy. SR má mnoho iných problémov, ktoré musí riešiť, aby život ľudí aj v tejto ťažkej dobe konsolidácie bol znesiteľný, aby sa SR mohla rozvíjať, ale preto som povedal, že je nevyhnutné zaradiť tieto body na začiatok rokovania, pretože zavádzame aj zmeny, aj sankcie, ktorých výsledkom bude to, že táto NR SR bude schopná prijímať zákony,“ povedal.
Upozornil na to, že návrh sa bude oproti pôvodnému ešte meniť. Avizoval predloženie pozmeňujúceho návrhu, za ktorým stojí koalícia. Priblížil viaceré finálne zmeny.
