SaS: Koalícii ide pri zmene rokovacieho poriadku o udržanie sa pri moci
Koalícii pri zmenách v rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR nejde o slušné správanie, ale o udržanie sa pri moci. Skonštatovala to poslankyňa za SaS Mária Kolíková.
Strana kritizuje, že namiesto riešenia reálnych problémov ľudí venuje koalícia energiu sama sebe, keď chce cez novelu rokovacieho poriadku obmedziť parlamentnú diskusiu, umlčiavať opozíciu a pripravovať pôdu na ovládnutie verejného priestoru.
„V rýchlosti sa dozvedáme, pre aké všetky dôvody môže byť poslanec vykázaný zo sály, samozrejme, s ďalšími sankciami na plate a podobne. Dozvedáme sa, čo môže poslanec mať oblečené, či môže mať na sebe označenie niečoho iného, ako si predstavujú vládni poslanci, a to má byť dôvod rokovania v parlamente, ako keby Slovensko naozaj nemalo žiadne iné problémy,“ uviedla na utorkovej tlačovej konferencii Kolíková s tým, že o obsahu pozmeňujúceho návrhu k novele rokovacieho poriadku sa dozvedeli krátko pred začiatkom schôdze.
Návrh etického kódexu hovorí o tom, že „poslanec sa zdrží mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že v parlamente vzniká niečo ako cenzorský úrad, ktorý má monitorovať vyjadrenia všetkých poslancov, akým spôsobom sa vyjadrujú nielen v parlamente, ale aj do médií, na sociálnych sieťach, na demonštráciách, na verejnosti. „Pýtam sa, kto všetko to bude robiť? Tých päť poslancov alebo 12, koľko ich je vo výbore, tí budú všetci sledovať všetky médiá? A ako to budú robiť a ako to budú vyhodnocovať?“ pýta sa Krúpa.
Šéf SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že zmeny rokovacieho poriadku dramaticky obmedzia parlamentnú diskusiu. „Pre SaS budú tri hodiny na jeden zákon - a to kompletne, na všetko. Budeme nútení v tom čase pomenovať všetky riziká, kauzy a dôsledky. Je to nepredstaviteľné a jasne to ukazuje, že vláda sa bojí diskusie. O to viac budeme musieť byť v uliciach a medzi ľuďmi,“ dodal.
Predseda SaS zároveň varuje, že ide len o prvú fázu systematického obmedzovania slobody. „Oni sami hovoria o kroku jeden a kroku dva. Podľa našich informácií sa už pripravuje aj etický kódex pre médiá - teda snaha určovať, kto sa môže pýtať, aké otázky sú dovolené a kto ich smie klásť,“ odkázal s tým, že ide o nebezpečný smer.
Raši: Úprava Rokovacieho poriadku je potrebná, obštrukcia má mať hranice
Predseda Národnej rady Richard Raši SR hovorí o potrebe úpravy rokovacieho poriadku.
