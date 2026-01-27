  • Články
Vláda ide podľa KDH odovzdať 44 percent systému ZZS do rúk oligarchov

  DNES - 15:06
  Bratislava
Vláda SR ide podľa opozičného KDH odovzdať 44 percent systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) do rúk oligarchov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Peter Stachura (KDH) na utorkovej tlačovej besede.

Reagoval tak na zámer zmien vo fungovaní systému ZZS, ktorý predstavil v utorok minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). KDH očakáva, že sa vytvorí nový transparentný tender na ZZS a pripraví sa celý systém tak, aby bol v rukách štátu.

Ako sme sa k tomuto číslu dostali? No úplne jednoducho. Ak podelíte 344 bodov záchrannej zdravotnej služby 43 nemocnicami, ktoré majú urgentné príjmy, ak sa bude takto spravodlivo v úvodzovkách rozdeľovať táto záchranná sieť, tak prídete na to, že vyše 150 bodov bude mať Agel a Penta. Teraz už sú všetci spokojní,“ uviedol Stachura, ktorý to označil za privatizáciu v priamom prenose. Myslí si, že nový systém ZZS neprinesie zlepšenie podmienok, naopak, podľa poslanca môže dôjsť k zhoršeniu kvality poskytovanej služby.

Stachura pripomenul, že najlepší systém by podľa KDH bol, aby ZZS prevádzkoval štát v Bratislave a Košiciach. „Uvedomujeme si, že zatiaľ bratislavská a košická záchranka nemá dostatok sanitiek a vybavenia na to, aby sme to mohli urobiť zvečera do rána. Preto sme povedali, že my očakávame vytvorenie nového transparentného tendra a následne pripravenie celého systému tak, aby bol v štátnych rukách,“ spresnil poslanec.

Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému ZZS, ktorý Šaško predstavil na utorkovej tlačovej konferencii. Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.

Zdroj: Info.sk, TASR
