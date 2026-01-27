Zastavme korupciu: PPA vyplatila vlani na Fafokan ďalších 830.000 eur
- DNES - 14:59
- Bratislava
Nadácia Zastavme korupciu (NZK) upozornila, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v polovici augusta 2025 ďalších takmer 830.000 eur na sporný projekt penziónu Fafokan.
Urobila tak napriek tomu, že od polície vedela, že k projektu boli dodané falošné zmluvy a že prípad sa od roku 2021 vyšetruje. NZK sa preto obracia na Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby preverila zákonnosť postupu PPA, porušenie jej interných pravidiel aj rozpor v oficiálne zverejnených údajoch o platbách. Informoval o tom komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.
Nadácia upozornila na to, že projekt penziónu v Sebechleboch získal poslednú, najväčšiu časť dotácie v čase, keď už bol prípad verejne známy a polícia v prípade vzniesla obvinenia. PPA ako poškodená strana mala o priebehu vyšetrovania detailné informácie, no namiesto stopnutia financií do skončenia vyšetrovania poslala na účet firmy ďalšie státisíce zo štátnych aj európskych peňazí.
NZK pripomenula, že polícia projekt vyšetruje od roku 2021. Vyšetrovanie odhalilo, že firma Fafokan k žiadosti o dotáciu doložila nájomnú zmluvu podpísanú neexistujúcou osobou a ďalší súhlas s užívaním pozemkov od Slovenského pozemkového fondu bol sfalšovaný. Koncom roka 2022 polícia v tejto súvislosti obvinila štyri osoby vrátane vtedajšieho spolumajiteľa firmy a bývalého starostu obce.
„Štandardným postupom v PPA je, že ak pri projekte prebieha vyšetrovanie, dokonca sú tam obvinení zástupcovia firmy, všetky ďalšie agroplatby sa pozastavia. V prípade Fafokanu však agentúra tento princíp ignorovala,“ povedala Xénia Makarová z nadácie.
Podľa NZK pôvodne PPA na projekt „odklepla“ spolu 1,3 milióna eur. Z nich Fafokan podľa verejných dát mal vyčerpať do roku 2020 necelých 500.000 eur. Nadácia ale z odpovede agrorezortu zistila, že vlani v lete agentúra projektu doplatila aj zvyšných 830.000 eur.
Nadácia tiež narazila na vážny rozpor v transparentnosti zverejňovaných dát. Zatiaľ čo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v oficiálnej odpovedi priznalo doplatenie 830.000 eur v auguste 2025, webový portál agentúry aj v januári 2026 uvádza, že projektu bolo vyplatených len necelých 500.000 eur.
„Štát nesmie slúžiť ako bankomat pre vyvolených podnikateľov, obzvlášť ak existujú dôkazy, že ho podnikatelia zavádzajú. Ak PPA rezignovala na kontrolu zákonnosti a poskytovaných podpôr, musí zasiahnuť prokuratúra,“ upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Nadácia Zastavme korupciu v súvislosti so zisteniami podáva podnet na GP SR na preverenie postupu PPA a MPRV. NZK zároveň upozorní európsky vyšetrovací orgán OLAF, ktorý už projekt na základe jej predošlého podnetu preveruje.
