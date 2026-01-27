  • Články
Štokholm chce obnoviť konanie voči Maďarsku, ak Orbán vyhrá voľby

  • DNES - 14:27
  • Budapešť
Švédska vláda v zákulisí pracuje na obnovení právneho konania podľa článku sedem Zmluvy o Európskej únii voči Maďarsku, ktoré hrozí až pozastavením hlasovacích práv Maďarska v EÚ.

Podľa servera privatbankar.hu to uviedol v utorok magazín Politico, podľa ktorého Štokholm robí tieto kroky pre prípad, že Fidesz premiéra Viktora Orbána vyhrá v aprílových parlamentných voľbách, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Švédska ministerka pre záležitosti EÚ Jessica Rosencrantzová v pondelok uskutočnila niekoľko bilaterálnych stretnutí s cieľom získať podporu pre opätovné otvorenie konania. Konanie bolo proti Maďarsku spustené v roku 2018, ale zastavilo sa vo fáze vypočutí.

Nie je náhodné, že Švédi o tom diskutujú len za zatvorenými dverami, keďže švédska vláda, ktorá sa v poslednom čase zaplietla do viacerých sporov s maďarskou vládou, sa obáva, že takýto „útok“ by v skutočnosti zvýšil Orbánove šance vo voľbách. Pritom sa očakáva, že slovenský premiér Robert Fico a predseda českej vlády Andrej Babiš sa v prípade hlasovania postavia na stranu svojho maďarského spojenca, píše magazín.

Švédsky plán je preto teraz pokúsiť sa pripraviť pôdu tak, aby v prípade, že Fidesz zostane pri moci aj po voľbách a bude naďalej brániť spoločným rozhodnutiam, sa mohol postup konania posunúť do ďalšej fázy, uzatvára Politico.

Zdroj: Info.sk, TASR
