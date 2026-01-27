Francúzsko nesúhlasí so slovami šéfa NATO, že Európa sa bez USA neubráni
- DNES - 14:18
- Paríž
Francúzska vláda v utorok vyslovila nesúhlas so slovami generálneho tajomníka NATO Marca Rutteho, že Európa sa bez Spojených štátov nedokáže ubrániť sama. Informoval o tom magazín Politico, píše TASR.
Rutte v pondelok v Európskom parlamente vyhlásil, že Európa nie je schopná ubrániť sa bez americkej podpory a že ak si niekto myslí opak, tak „nech si sníva ďalej“. Odmietol zároveň myšlienku vytvoriť spoločnú európsku armádu, ktorú nedávno oživil eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Podľa Rutteho je tzv. európsky pilier NATO „tak trochu prázdnym pojmom“.
„Nie, drahý Mark Rutte. Európania môžu a musia prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Dokonca aj Spojené štáty s tým súhlasia. (Európania) sú európskym pilierom NATO,“ povedal v reakcii podľa Politico francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa od jeho návratu do Bieleho domu vlani v januári naznačuje, že sa bude menej zapájať do bezpečnosti Európy. V piatok zverejnená národná obranná stratégia USA uvádza, že Európania budú musieť viesť boj proti hrozbám, ktoré sú pre USA menej závažné. Podľa dokumentu je Európa schopná brániť sa proti Rusku, a to ako ekonomicky, tak vojensky. Napriek tomu Spojené štáty podľa neho „budú aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v NATO“.
Trumpovi sa na summite NATO vlani v júni podarilo presvedčiť spojencov v Aliancii, aby sa zaviazali zvýšiť svoje výdavky na obranu na päť percent HDP do roku 2035. Výnimku z tohto záväzku si zo všetkých 32 členských štátov NATO dohodlo len Španielsko. Návrh, aby sa Európania kolektívne posilnili v rámci NATO, s ktorým pred niekoľkými rokmi prišlo ako prvé Francúzsko, dnes podporujú aj ďalšie krajiny vrátane Nemecka.
So slovami Rutteho o neschopnosti Európy brániť sa bez USA vyjadrila nesúhlas aj bývalá francúzska veľvyslankyňa pri NATO Muriel Domenachová. Na sieti X okrem iného napísala, že „oháňanie sa európskou slabosťou s cieľom zabezpečiť si záruky USA je zastaraný prístup a vysiela Rusku nesprávny signál“. Nevyhnutnosť európskeho piliera NATO pomenovala aj francúzska ministerka ozbrojených síl Catherine Vautrinová.
