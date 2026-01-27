  • Články
Danone sťahuje z predaja výrobok: Nepoužívajte ho!

  DNES - 14:08
  • Bratislava
Pred výrobkami varoval írsky orgán úradnej kontroly potravín.

Spoločnosť Danone preventívne stiahla zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced. K preventívnemu dobrovoľnému stiahnutiu pristúpila pre varovanie írskeho orgánu úradnej kontroly potravín.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku na prípravu stravy pre dojčatá. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.

Informácie o výrobku

  • Názov: Nutrilon Advanced 1, 350 gramov
  • Výrobná dávka: 2026.10.08
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 8. októbra 2026.

Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie dosahy na zdravie,“ uviedli hygienici.

Foto: nutriklub.sk

Ako doplnili, stiahnutie z trhu overia vo svojich regiónoch regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť zakúpený výrobok vrátiť u predajcu, ktorý im ho predal.

Pre nebezpečný toxín stiahli aj ďalšie výrobky

Ako sme vás informovali v pondelok (26. 1.), pre nebezpečný toxín cereulid stiahli z trhu aj niekoľko druhov dojčenskej výživy francúzskej spoločnosti Lactalis Nutrition.

Konkrétne ide o tieto výrobky:

  • Bebelo Milk 1 (počiatočná dojčenská výživa), šarža 25020112, DMT 28/08/2027, EAN kód 8595566428327,
  • Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020021, DMT 17/12/2026, EAN kód 8595566424855,
  • Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020080, DMT 25/05/2027, EAN kód 8595566424855.

„V doručenom oznámení Dr. Max Pharma, s.r.o. uvádza, že spoločnosť dostala informácie o možnej prítomnosti cereulidu vo vstupnej surovine (omega-6 ARA) použitej vo vyššie uvedených výrobkoch, dodávanej treťou stranou,“ informoval ÚVZ, ktorý odporučil výrobky ďalej nepoužívať.

Zdroj: Info.sk, TASR, nutriklub.sk, uvzsr.sk
