Pavel zverejnil komunikáciu s Marcinkom: Nenechám sa zastrašiť!
- DNES - 14:03
- Praha
Český prezident Petr Pavel obvinil ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z pokusu o vydieranie vo veci vymenovania Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia.
Označil to za neprípustné a neakceptovateľné. Podotkol, že sa zastrašiť nenechá, podá podnet bezpečnostným zložkám a vec postúpi právnikom, aby posúdili, či nejde o trestný čin vydierania.
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci mu však prostredníctvom Pavlovho poradcu Petra Kolářa poslal dve textové správy. Ich obsah považuje prezident za závažný, preto sa rozhodol celé ich zverejniť.
Predseda Motoristov v nich píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka. V správach podotkol, že politika je o kompromisoch. „Buď bude možné všetko alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis...“ pokračoval minister.
Stanovisko požadoval Macinka do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak by Pavel nepristúpil na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho - a nielen jeho - vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Šéf českej diplomacie tiež podotkol, že Ukrajina nedostane lietadlá L-159 len preto, lebo o tom Pavel hovoril „neuvážene“ do médií. Vraj by možno dokázal presvedčiť aj predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, ale to už teraz nie je možné. „Aj túto pravdu sa môže hocikto v stredu dozvedieť,“ upozornil Pavlovho poradcu Macinka s tým, že prezidentovi drží palce, aby sa rozhodol správne.
„Ak neustúpi, som plne odhodlaný urobiť maximalistické kroky až do posledného možného detailu... Som pripravený bojovať s Petrom Pavlom za Turka tak brutálne, že z toho bude veľká a dlhotrvajúca téma. Bez škrupúľ,“ napísal v zverejnených správach Macinka. Dodal však, že k tomu dôjsť nemusí. „Čas na upokojenie situácie vyprší v stredu. Ja si rozhodne nenechám ujsť príležitosť, ktorú mám pred sebou,“ dodal s tým, že tieto správy ukazujú jeho vôľu dohodnúť sa.
Pavel k tomu uviedol, že ak má Macinka skutočne podporu premiéra, jeho vyjadrenia sú dôkazom, že zásadné otázky zahraničnej politiky ČR sa stali rukojemníkom osobných animozít a záujmov. Ak ale Babišovu podporu nemá, v čo prezident verí, je to ukážka toho, že Motoristom ide len o naplnenie vlastnej ambície urobiť „z kontroverznej postavy ministra“ za akúkoľvek cenu.
„Za seba môžem povedať, že na mňa zastrašovanie neplatí a budem sa aj naďalej riadiť predovšetkým ústavou a záujmami ČR,“ dodal prezident.
Opozícia žiada odvolanie Marcinku
Lídri českých opozičných strán v utorok vyzvali na odvolanie predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí. Macinku predtým český prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie formou textových správ vo veci vymenovania Filipa Turka na post ministra životného prostredia. Končiaci predseda opozičnej ODS a expremiér Petr Fiala označil správy ministra za úplne neprijateľné. S odvolaním sa na portál Novinky.cz o tom informuje TASR.
Fiala považuje vydieranie a vyhrážanie sa prezidentovi zo strany člena vlády za úplné zničenie politickej kultúry. „Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť,“ vyzval Fiala na sieti X. Správy šéfa českej diplomacie sú podľa neho „nielen poburujúce, ale aj smiešne pompézne“. „Neviem, čo je horšie. V každom prípade je jasné, že takáto osoba nemôže zastávať žiadnu vládnu funkciu,“ dodal bývalý premiér.
Odvolanie Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí bude od premiéra Andreja Babiša požadovať aj opozičné hnutie STAN, napísal jeho predseda Vít Rakušan na X. „Gangsterské metódy nepatria do politiky a gangstri nepatria do vlády,“ uviedol.
Šéf strany TO9 Matěj Ondřej Havel uviedol, že Macinka by mal okamžite odstúpiť zo všetkých funkcií vo vláde. Pokus o vydieranie prezidenta republiky označil takisto za absolútne neprijateľný. „Zdá sa mi, že motoristi zošaleli,“ napísal. Poslanec za stranu Michal Kučera tiež vyslovil myšlienku, že ak Babiš nepristúpi k odvolaniu Macinku, je na mieste vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády.
Českého premiéra na odvolanie Macinku vyzval aj predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Podobne ako ostatní opoziční lídri označil vydieranie Pavla za neprijateľné. „Ide o bezprecedentný útok na bezpečnosť našej krajiny a jej občanov, nehovoriac o politickej kultúre,“ dodal.
