V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch

V ohrození sú najmä tieto bytové domy, varuje polícia.

Polícia v Nitre upozorňuje na zvýšený počet krádeží v bytoch. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti. Podľa nej zaznamenali od jesene 2025 množiaci sa počet krádeží, ktoré nevykazovali známky použitia násilia.

V ohrození sú najmä tieto bytové domy

Podľa polície sa páchatelia zameriavajú najmä na bytovky bez kamier. "V nich sa špecializujú na byty so staršími bezpečnostnými dverami," spresnila polícia.

Páchatelia pri vlámaní používajú takzvané prázdne kľúče, ktorými sa dá zdolať zámok bez poškodenia. "Ku krádežiam dochádza spravidla v priebehu dňa, počas pracovných hodín," uviedla polícia.

Polícia v tejto súvislosti odporúča občanom, aby zvážili výmenu cylindrických vložiek za modernejšie.

Pri krádeži využívajú nový trik

Ako sme vás nedávno informovali, zlodeji môžu pri krádežiach v bytoch a domoch využiť aj sklenené dvere. Na nový trik upozornila influencerka známa ako Ayamé po tom, ako zlodeji prenikli do jej domácnosti cez zamknuté dvere.

Podľa Ayamé sa lupiči dostali dovnútra cez sklenený panel na predných vchodových dverách. „V podstate na týchto dverách urobili dieru skrutkovačom, rozbili sklo a potom našli kľúč z druhej strany zámky. Prepchali ruku cez otvor a odomkli si,“ vysvetlila.

Foto: Foto: tiktok.com/@ayame.p

Ako ďalej vysvetlila Ayamé, kľúč nechala visieť v zámku predných dvier, lebo si myslela, že takto ich nik neotvorí pakľúčom. „Kľúč som nechala vo dverách, lebo mi napadlo, že ak je v nich, nik sa dnu nedostane z druhej strany. Ale oni rozbili sklo. Nenechávajte si kľúče vo dverách,“ dodala na záver.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
