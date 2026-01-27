  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-2°Bratislava

V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi podali obžalobu

  • DNES - 13:18
  • Bratislava
V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi podali obžalobu

Obžalobu podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove na Špecializovanom trestnom súde.

V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, podal prokurátor obžalobu na obvineného S. S. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku na sociálnej sieti.

Obžalobu podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove na Špecializovanom trestnom súde. „Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3830 strán a početných vecných dôkazov. Spis obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní z oblasti toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie,“ priblížil Žilinka. O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia 30. decembra 2025 s tým, že vyšetrovateľ navrhol obžalovať obvineného.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží

Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží

DNES - 13:34Domáce

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ocenil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za pokrok v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch

V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch

DNES - 13:20Domáce

V ohrození sú najmä tieto bytové domy, varuje polícia.

Klub KDH sa rozširuje, vstupuje doň tento poslanec

Klub KDH sa rozširuje, vstupuje doň tento poslanec

DNES - 13:05Domáce

Do hnutia poslanec zatiaľ nevstupuje.

PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati

PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati

DNES - 12:54Domáce

Ako by dopadli parlamentné voľby v januári?

Vosveteit.sk
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP