Klub KDH sa rozširuje, vstupuje doň tento poslanec
Do hnutia poslanec zatiaľ nevstupuje.
Do poslaneckého klubu KDH vstupuje Rastislav Krátky. Na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámil predseda hnutia Milan Majerský.
Z klubu Slovensko - Za ľudí ho vylúčili
Krátky doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec. Z klubu Slovensko - Za ľudí ho vylúčili po tom, čo na jeseň hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do KDH Krátky zatiaľ nevstupuje. V klube bude pomáhať s tvorbou ekonomického a sociálneho programu. Poslanecký klub KDH bude mať po novom 12 členov.
„Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ povedal Majerský. Krátky prichádza z prostredia manažmentu a podnikania. Svoj vstup do klubu KDH vníma ako prirodzený krok na svojej politickej ceste. „Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ skonštatoval.
Aktuálne ešte nevstupuje do hnutia. „To má ešte čas, uvidíme, aká bude spolupráca,“ dodal k tomu, či vstúpi ku kresťanským demokratom. Krátky chce podľa svojich slov pomôcť vytvoriť ten „najlepší ekonomický a sociálny program“.
Šéf KDH zároveň odpovedal aj na otázky o možnej spolupráci konzervatívnych politických síl. „Či sa vyvinie situácia tak, že možno raz sadneme za okrúhly stôl aj s Kresťanskou úniou a možno s ďalšími konzervatívnymi, či už politikmi alebo stranami, ktoré sú na orbite, ukáže čas,“ skonštatoval Majerský. Možností na prípadné spojenie môže byť podľa neho viacero, nemusí ísť o spoluprácu KDH so stranami Kresťanská únia, Hnutie Slovensko či Za ľudí. „Možno tu raz budeme stáť na tlačovke, keď bude jedna veľká konzervatívna sila zjednotená a budeme takto postupovať aj do volieb, ale toto by bolo naozaj predčasné,“ uzavrel.
Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ocenil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za pokrok v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.
V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch
V ohrození sú najmä tieto bytové domy, varuje polícia.
V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi podali obžalobu
Obžalobu podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove na Špecializovanom trestnom súde.
PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati
Ako by dopadli parlamentné voľby v januári?