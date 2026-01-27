  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-2°Bratislava

Klub KDH sa rozširuje, vstupuje doň tento poslanec

  • DNES - 13:05
  • Bratislava
Klub KDH sa rozširuje, vstupuje doň tento poslanec

Do hnutia poslanec zatiaľ nevstupuje.

Do poslaneckého klubu KDH vstupuje Rastislav Krátky. Na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámil predseda hnutia Milan Majerský.

Z klubu Slovensko - Za ľudí ho vylúčili

Krátky doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec. Z klubu Slovensko - Za ľudí ho vylúčili po tom, čo na jeseň hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do KDH Krátky zatiaľ nevstupuje. V klube bude pomáhať s tvorbou ekonomického a sociálneho programu. Poslanecký klub KDH bude mať po novom 12 členov.

Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ povedal Majerský. Krátky prichádza z prostredia manažmentu a podnikania. Svoj vstup do klubu KDH vníma ako prirodzený krok na svojej politickej ceste. „Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ skonštatoval.

Aktuálne ešte nevstupuje do hnutia. „To má ešte čas, uvidíme, aká bude spolupráca,“ dodal k tomu, či vstúpi ku kresťanským demokratom. Krátky chce podľa svojich slov pomôcť vytvoriť ten „najlepší ekonomický a sociálny program“.

Šéf KDH zároveň odpovedal aj na otázky o možnej spolupráci konzervatívnych politických síl. „Či sa vyvinie situácia tak, že možno raz sadneme za okrúhly stôl aj s Kresťanskou úniou a možno s ďalšími konzervatívnymi, či už politikmi alebo stranami, ktoré sú na orbite, ukáže čas,“ skonštatoval Majerský. Možností na prípadné spojenie môže byť podľa neho viacero, nemusí ísť o spoluprácu KDH so stranami Kresťanská únia, Hnutie Slovensko či Za ľudí. „Možno tu raz budeme stáť na tlačovke, keď bude jedna veľká konzervatívna sila zjednotená a budeme takto postupovať aj do volieb, ale toto by bolo naozaj predčasné,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží

Ombudsman ocenil Tarabu za pokrok pri odstraňovaní envirozáťaží

DNES - 13:34Domáce

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ocenil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za pokrok v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch

V krajskom meste sa rozmohli krádeže v bytoch

DNES - 13:20Domáce

V ohrození sú najmä tieto bytové domy, varuje polícia.

V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi podali obžalobu

V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi podali obžalobu

DNES - 13:18Domáce

Obžalobu podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove na Špecializovanom trestnom súde.

PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati

PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati

DNES - 12:54Domáce

Ako by dopadli parlamentné voľby v januári?

Vosveteit.sk
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP