PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent, do NR SR by sa dostali aj Demokrati

Ako by dopadli parlamentné voľby v januári?

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,2 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,9 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8 percent), SaS (7,5 percenta), hnutie Republika (7,2 percenta), KDH (7 percent), hranicu zvoliteľnosti by prekročili i Demokrati (6,3 percenta).

Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,7 percenta), Maďarská aliancia (4,3 percenta), Právo na pravdu (2,6 percenta) ani Sme rodina (2,3 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali tiež ĽSNS, Most-Híd 2023, KSS a Zdravý rozum (všetci 0,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 16 kresiel. So 14 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS a hnutie Republika by získali 13 mandátov a KDH by obsadilo 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali jedenásti poslanci.

Prieskum sa realizoval od 13. do 20. januára na vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
