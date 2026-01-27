Záchranky by po novom mohli spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami.
Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil na utorkovej tlačovej konferencii. Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.
„Každá nemocnica s urgentným príjmom bude mať tri možnosti, ako ZZS zabezpečiť. Po prvé ju bude prevádzkovať sama, vo vlastnom mene. Bude si na to môcť založiť subjekt so svojou 100-percentnou majetkovou účasťou. Čo v prípade štátu už štát má a volá sa ZZS Bratislava a Záchranná služba Košice a bude doplnená aj o integrovaný záchranný systém. Treťou možnosťou je, že ju bude môcť prevádzkovať prostredníctvom tretej osoby, od ktorej si tieto služby za presne zákonom stanovené a predovšetkým transparentné podmienky objedná,“ vysvetlil šéf rezortu.
Záchrannú služby by mala každá z nemocníc s urgentným príjmom poskytovať v rámci svojej spádovej oblasti, ktorú bude podľa Šaška rovnako presne definovať zákon. Mimo spádových oblastí má poskytovanie ZZS garantovať štát prostredníctvom štátnych záchraniek alebo integrovaného záchranného systému.
Všetky pravidlá pre záchranky bude podľa ministra definovať nový, strešný zákon. Zdôraznil, že na jeho dodržiavanie bude aktívne dozerať štát. „V najbližších týždňoch predstavíme konkrétne legislatívne zámery a bude prebiehať široká odborná diskusia. Nedovolím, aby bol tento proces skrátený, urýchlený alebo, aby sa tam dostali veci, o ktorých sa nebude transparentne diskutovať,“ zdôraznil Šaško s tým, že v procese medzirezortného pripomienkového konania o ňom bude diskutovať aj parlamentný zdravotnícky výbor. Doplnil, že zákonom budú jasne definované kritériá kvality, materiálno-technické zabezpečenie, taktiež, čo musí ísť do investícií alebo do vzdelávania, či ako má vyzerať starostlivosť o záchranára.
Predstavený model považuje šéf rezortu po diskusii s riaditeľmi nemocníc za najlepší možný. Uviedol, že záchranári pacientovi poskytnú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ďalšiu liečbu a ďalšie lekárske prístroje, ktoré v sanitke nie sú, tak záchranka odváža pacienta do najbližšej nemocnice s urgentným príjmom. „Starostlivosť o pacienta preberú na to určení odborníci a z môjho pohľadu je mimoriadne dôležitá, aby zodpovednosť za pacienta od samého začiatku niesol jeden subjekt,“ poznamenal.
Zámer vítajú aj zástupcovia štátnych a súkromných nemocníc. Hlavná výhoda je podľa prezidenta Asociácie štátnych nemocníc SR Mongiho Msollya spojenie prednemocničnej a nenemocničnej starostlivosti. „To bude najväčším benefitom pre pacienta,“ podotkol.
Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk hovorí, že asociácia už dlhšie poukazovala na návrat ZZS k urgentným príjmom a nemocniciam. Zlepší sa tak podľa neho starostlivosť o pacienta, bude tam jednotný tím, zvýši to kvalitu starostlivosti a prinesie pokoj zamestnancom a zamestnávateľom. „Myslíme si, že tento zámer prinesie objektivizáciu, objektívnejšie vyberanie bodov záchrannej zdravotnej služby, prinesie kontinuitu, starostlivosť a prepojenie prednemocničnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti,“ skonštatoval Pramuk s tým, že navrhovaný systém má viacero krajín a funguje dobre.
Šaško doplnil, že nový systém ZZS sa opiera o konkrétne modely fungovania záchranných systémov vo svete a aj v Európskej únii, napríklad vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku alebo Portugalsku. „Po našich dôsledných interných analýzach sme práve tieto systémy vyhodnotili ako najvhodnejšie,“ povedal. Pramuk zároveň pripomenul, že nejde o úplne neznámy systém, pretože podobný systém už na Slovensku fungoval v minulosti. Nejde tak podľa neho o úplnú novinku a pacienti neprichádzajú do rizika.
Minister zdravotníctva už v auguste 2025 pripustil, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Predchádzala tomu vlna kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktoré vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
SaS: Ide o krok späť
Opozičná SaS ostro kritizuje predstavený návrh nového systému fungovania záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Podľa SaS ide o rozbíjanie systému, ktorý roky fungoval. Strana tiež tvrdí, že nejde o skutočnú reformu, ale o chaotický pokus prekryť zlyhania ministerstva zdravotníctva a zbabraný tender na záchranky, za ktorý nesie plnú zodpovednosť súčasná vláda na čele s ministrom Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Zástupcovia SaS o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.
„Dnes sme si vypočuli Šaškovu predstavu, ako má v budúcnosti vyzerať poskytovanie záchrannej zdravotnej služby. Tvári sa, že problémom je celý systém, hoci jediný reálny problém bol netransparentný a zbabraný tender. A za posledných 20 rokov, keď sa niečo v tejto oblasti pokazilo, to boli vždy tie isté strany - Smer a Hlas, stále tí istí ľudia,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Tomáš Szalay.
Šaškovi tiež vyčíta, že sám dnes aktuálne nastavenie systému a tender kritizuje. „Ak dnes Šaško tvrdí, že sa systém záchraniek dlhodobo nezvládal, hovorí vlastne o vlastnej zodpovednosti. Vedel, že tender bude problémový, a napriek tomu doň išiel. Teraz z neho robí záchrancu, hoci problém sám spôsobil,“ dodal.
SaS zásadne nesúhlasí s presunom ZZS pod nemocnice. „Samozrejme, že nemocnice to budú chváliť - dostanú viac peňazí. Ale tie nepôjdu na lepšie záchranky, pôjdu na krížové financovanie iných, stratových častí nemocníc. Straty nezmiznú, len sa presunú. Záchranná zdravotná služba na to doplatí,“ upozornil Szalay.
Podľa SaS návrh prináša minimálne päť vážnych rizík. Strana poukázala na to, že urgentné príjmy už dnes kolabujú pre nedostatok personálu. Tvrdí tiež, že pre nemocnice nie je záchranná služba prioritou a tak sa k nej aj budú správať. „Stratí sa koordinácia starostlivosti medzi jednotlivými spádovými územiami, vznikne motivácia voziť pacientov ‚do vlastnej nemocnice‘, aj keď tam nie sú odborné kapacity a celý systém bude deformovaný ekonomickými záujmami, nie potrebami pacientov,“ dodala strana s tým, že namiesto rozbíjania doteraz fungujúceho systému stačilo vyriešiť transparentnosť.
