Utorok, 27.1.2026
-2°Bratislava

Saková: Prioritnou témou v roku 2026 pre priemysel sú ceny energií

Slovensko podľa ministerky pripravuje schému pomoci pre energeticky náročné podniky.

Prioritnou témou v tomto roku pre slovenský priemysel sú ceny energií. Uviedla to ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) s názvom Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2026.

Samozrejme tá úplne najprioritnejšia a najaktuálnejšia téma sú ceny energií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť nielen Slovenska, ale aj celej EÚ. Ceny sú naďalej vyššie, ako boli pred energetickou krízou v roku 2022. Snažíme sa všetko, čo je možné, využiť z výnimiek, ktoré nám dáva Európska komisia (EK),“ priblížila.

Na Slovensku pripravujeme schému štátnej pomoci, o ktorej momentálne rokujeme s EK, že pomôžeme energeticky náročnému priemyslu. Budeme vedieť pri 50 % spotreby energeticky náročného priemyslu polovicu jeho cien elektrickej energie refinancovať. Musí však polovicu z toho investovať naspäť do svojej výroby, do dekarbonizačných projektov,“ spresnila.

Ministerka podľa svojich slov očakáva, že v najbližších týždňoch by mala byť spomínaná schéma štátnej pomoci notifikovaná v EK a následne pretavená do podnikateľského prostredia.

Upozornila, že počet podporených podnikov bude záležať od disponibility finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, pretože odtiaľ pôjdu peniaze na schému. „Zároveň diskutujeme s Envirofondom, odkiaľ by taktiež malo prísť nejaké refinancovanie pre skupinu podnikov,“ dodala Saková.

Zdroj: Info.sk, TASR
