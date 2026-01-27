  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-2°Bratislava

Premiér: Slovensko by malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru

  • DNES - 12:27
  • Bratislava
Premiér: Slovensko by malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru

Slovensko by podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru.

„Nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii. Nesúhlasí s miliardovým členským ani rušením existujúcich medzinárodných inštitúcií. Témou sa bude zaoberať vláda na stredajšom (28. 1.) rokovaní.

Ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnuť toto pozvanie a by sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri,“ vyhlásil premiér.

Existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, treba podľa neho reformovať, nie rušiť. „Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029 a na všetkých našich návštevách žiadame partnerov o podporu nášho členstva,“ pripomenul.

Ako uviedol, nie je si tiež istý, či má byť Rada mieru všeobecným orgánom pre viaceré prípady, alebo ide len o ad hoc inštitúciu s dočasným charakterom, ktorá sa má venovať situácii v Pásme Gazy.

Rovnako namieta členské vo výške miliardy dolárov. „Vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie,“ vyhlásil Fico.

Americký prezident Donald Trump predstavil Radu mieru minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Róbertovi Lališovi uložili v kauze mafiánskych vrážd doživotný trest

Róbertovi Lališovi uložili v kauze mafiánskych vrážd doživotný trest

DNES - 12:20Domáce

Najvyšší súd SR uložil v utorok niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbertovi Lališovi v kauze mafiánskych vrážd úhrnný doživotný trest.

Tragédia v lese: Muža zasiahol padajúci suchý strom

Tragédia v lese: Muža zasiahol padajúci suchý strom

DNES - 11:56Domáce

Záchranári nedokázali pomôcť mužovi, ktorého pri práci zasiahol padajúci strom.

Blanár bude proti vstupu Slovenska do Rady mieru

Blanár bude proti vstupu Slovenska do Rady mieru

DNES - 11:36Domáce

Minister zahraničných vecí si nevie predstaviť fungovanie Rady mieru.

Tragické následky požiaru: Zo sutín vytiahli ľudské telo

Tragické následky požiaru: Zo sutín vytiahli ľudské telo

DNES - 11:05Domáce

Pod sutinami zhorenej chatky našli ľudské telo.

Vosveteit.sk
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP