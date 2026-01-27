Premiér: Slovensko by malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru
Slovensko by podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) malo odmietnuť pozvanie do Rady mieru.
„Nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii. Nesúhlasí s miliardovým členským ani rušením existujúcich medzinárodných inštitúcií. Témou sa bude zaoberať vláda na stredajšom (28. 1.) rokovaní.
„Ja si myslím, že s veľkým poďakovaním by Slovenská republika mala odmietnuť toto pozvanie a by sme sa mu nemali ďalej venovať. Napriek tomu Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré vždy volali a budú volať po mieri,“ vyhlásil premiér.
Existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, treba podľa neho reformovať, nie rušiť. „Máme ako Slovensko obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028-2029 a na všetkých našich návštevách žiadame partnerov o podporu nášho členstva,“ pripomenul.
Ako uviedol, nie je si tiež istý, či má byť Rada mieru všeobecným orgánom pre viaceré prípady, alebo ide len o ad hoc inštitúciu s dočasným charakterom, ktorá sa má venovať situácii v Pásme Gazy.
Rovnako namieta členské vo výške miliardy dolárov. „Vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie,“ vyhlásil Fico.
Americký prezident Donald Trump predstavil Radu mieru minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.
