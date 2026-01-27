  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-2°Bratislava

Pavel: Deň pamiatky obetí holokaustu je výzvou na zamyslenie sa o zodpovednosti

  • DNES - 12:14
  • Praha
Pavel: Deň pamiatky obetí holokaustu je výzvou na zamyslenie sa o zodpovednosti

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu je podľa českého prezidenta Petra Pavla výzvou na zamyslenie sa nad minulosťou, ale aj zodpovednosťou, ktorú má v súčasnom svete spoločnosť, no predovšetkým jednotlivci.

Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X, pričom zároveň poukázal na potrebu odovzdávať odkaz pamätníkov ďalším generáciám, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Bohužiaľ, aj dnes sa totiž nájdu ľudia, ktorí nenávistnú nacistickú ideológiu bagatelizujú alebo s ňou dokonca sympatizujú. Pamätníkov holokaustu a príbuzných jeho obetí ubúda, a je preto na nás, aby sme ich odkaz niesli ďalej a odovzdávali ho ďalším generáciám. Na mená a príbehy obetí holokaustu nesmieme nikdy zabudnúť,“ napísal český prezident.

Predseda Senátu Miloš Vystrčil vystúpil s prejavom na spomienkovom stretnutí, ktoré sa tradične koná v hornej komore parlamentu. Podľa jeho slov sa ukázalo, že ak si ľudia stanovia pravidlá, zvyšuje to medzi nimi dôveru a znižuje riziko, že dôjde ku konfliktom či napádaniu slabších. Otázkou však podľa neho je, či je spoločnosť schopná dosiahnuť, aby sa pravidlá dodržiavali.

Chcem nám v deň tohto smutného výročia popriať, aby sme dokázali urobiť všetko pre to, aby sme aj do budúcna zabezpečili nedotknuteľnosť životov, slobody a vlastníctva. Ak toto dokážeme, máme nádej, že budú vo svete naďalej vládnuť pravidlá a že riziko konfliktov, vojen, prevahy emócií a sily nad spravodlivosťou nezvíťazí,“ dodal Vystrčil.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia je 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Sovietska Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
EANA upozorňuje pri tlaku AI a internetových platforiem na potrebu ochrany médií

EANA upozorňuje pri tlaku AI a internetových platforiem na potrebu ochrany médií

DNES - 11:02Zahraničné

EANA zdôraznila kľúčovú úlohu médií pri zachovaní demokratického ekosystému v Európe.

Švédsko navrhuje, aby za závažné zločiny išli do väzenia už 13-ročné deti

Švédsko navrhuje, aby za závažné zločiny išli do väzenia už 13-ročné deti

DNES - 6:37Zahraničné

Švédska vláda oznámila v pondelok, že pokračuje v príprave kontroverzného návrhu zákona, ktorý by znížil vek trestnoprávnej zodpovednosti za závažné trestné činy z 15 na 13 rokov.

Francúzsko: Poslanci schválili návrh zákona zakazujúceho sociálne siete do 15 rokov

Francúzsko: Poslanci schválili návrh zákona zakazujúceho sociálne siete do 15 rokov

DNES - 6:32Zahraničné

Poslanci vo Francúzsku v noci na utorok schválili návrh zákona zakazujúceho používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.

Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

DNES - 2:51Zahraničné

Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.

Vosveteit.sk
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP