Pavel: Deň pamiatky obetí holokaustu je výzvou na zamyslenie sa o zodpovednosti
- DNES - 12:14
- Praha
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu je podľa českého prezidenta Petra Pavla výzvou na zamyslenie sa nad minulosťou, ale aj zodpovednosťou, ktorú má v súčasnom svete spoločnosť, no predovšetkým jednotlivci.
Uviedol to v utorok na sociálnej sieti X, pričom zároveň poukázal na potrebu odovzdávať odkaz pamätníkov ďalším generáciám, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Bohužiaľ, aj dnes sa totiž nájdu ľudia, ktorí nenávistnú nacistickú ideológiu bagatelizujú alebo s ňou dokonca sympatizujú. Pamätníkov holokaustu a príbuzných jeho obetí ubúda, a je preto na nás, aby sme ich odkaz niesli ďalej a odovzdávali ho ďalším generáciám. Na mená a príbehy obetí holokaustu nesmieme nikdy zabudnúť,“ napísal český prezident.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil vystúpil s prejavom na spomienkovom stretnutí, ktoré sa tradične koná v hornej komore parlamentu. Podľa jeho slov sa ukázalo, že ak si ľudia stanovia pravidlá, zvyšuje to medzi nimi dôveru a znižuje riziko, že dôjde ku konfliktom či napádaniu slabších. Otázkou však podľa neho je, či je spoločnosť schopná dosiahnuť, aby sa pravidlá dodržiavali.
„Chcem nám v deň tohto smutného výročia popriať, aby sme dokázali urobiť všetko pre to, aby sme aj do budúcna zabezpečili nedotknuteľnosť životov, slobody a vlastníctva. Ak toto dokážeme, máme nádej, že budú vo svete naďalej vládnuť pravidlá a že riziko konfliktov, vojen, prevahy emócií a sily nad spravodlivosťou nezvíťazí,“ dodal Vystrčil.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia je 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Sovietska Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
