Tragédia v lese: Muža zasiahol padajúci suchý strom
Záchranári nedokázali pomôcť mužovi, ktorého pri práci zasiahol padajúci strom.
Pri obci Moštenica v Banskobystrickom okrese došlo k tragickej udalosti. Ako v pondelok (26. 1.) informovala televízia JOJ, počas lesných prác tam suchý strom spadol na jedného z robotníkov.
„60 ročného muža počas prác zasiahol padajúci suchý strom. Stalo sa to asi sto metrov od hlavnej cesty,“ priblížila televízia.
Polícia začala trestné stíhanie
Záchranári zasahovali v strmom teréne pri ceste, poranenému mužovi však už nedokázali pomôcť. „Aj napriek snahe záchranárov sa mužovi, žiaľ, už pomôcť nedalo,“ dodala TV JOJ.
Na mieste zasahovali aj hasiči a polícia. V prípade vedú trestné stíhanie pre usmrtenie.
