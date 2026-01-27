  • Články
Tragédia v lese: Muža zasiahol padajúci suchý strom

  • DNES - 11:56
  • Moštenica
Záchranári nedokázali pomôcť mužovi, ktorého pri práci zasiahol padajúci strom.

Pri obci Moštenica v Banskobystrickom okrese došlo k tragickej udalosti. Ako v pondelok (26. 1.) informovala televízia JOJ, počas lesných prác tam suchý strom spadol na jedného z robotníkov.

„60 ročného muža počas prác zasiahol padajúci suchý strom. Stalo sa to asi sto metrov od hlavnej cesty,“ priblížila televízia.

Polícia začala trestné stíhanie

Záchranári zasahovali v strmom teréne pri ceste, poranenému mužovi však už nedokázali pomôcť. „Aj napriek snahe záchranárov sa mužovi, žiaľ, už pomôcť nedalo,“ dodala TV JOJ.

Na mieste zasahovali aj hasiči a polícia. V prípade vedú trestné stíhanie pre usmrtenie.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/Katarína Kováčiková TV JOJ
