Slovensko podá žalobu proti nariadeniu Európskej únie RePowerEU
- DNES - 11:51
- Bratislava
Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu.
Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality.
„Budeme sa domáhať, aby toto nariadenie bolo vyhlásené za nariadenie, ktoré je v rozpore so základnými princípmi, na ktorých stojí Európska únia,“ povedal Fico. Rovnakú žalobu mieni podať aj Maďarsko, ktoré rovnako hlasovalo proti tomuto nariadeniu. Podľa premiéra však nie je možné podať spoločnú žalobu, a preto každá krajina podá žalobu osobitne. „Ale je celkom normálne, že budeme koordinovať argumenty a zdôvodnenie týchto žalôb. Preto už momentálne teraz dochádza k intenzívnej výmene informácií a my rozhodneme na vláde o postupe,“ dodal.
Fico zopakoval svoj postoj, podľa ktorého ide ideologické rozhodnutie a o energetickú samovraždu EÚ. Dodávky ruského plynu, a to aj potrubím a s dlhodobými zmluvami, sa podľa nariadenia musia skončiť najneskôr v novembri budúceho roka. Premiér verí, že do tohto termínu sa skončí vojna na Ukrajine a rozhodnutie bude prehodnotené. Slovensko sa prerušením dodávok dostáva na koniec tranzitu plynu a nie je podľa premiéra isté, či budú v prípade jeho nedostatku na trhoch veľké štáty zohľadňovať potreby menších štátov „na konci rúry“.
