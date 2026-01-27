Blanár bude proti vstupu Slovenska do Rady mieru
Minister zahraničných vecí si nevie predstaviť fungovanie Rady mieru.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) bude proti tomu, aby SR vstúpilo do Rady mieru, pretože si nevie predstaviť takéto fungovanie. Povedal to na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.
„Sú viaceré veci, ktoré nás vyrušujú v súvislosti s tým návrhom,“ povedal Blanár o Rade mieru. Pripomenul, že SR uznala Palestínu a za ideálne riešenie v Pásme Gazy považuje dvojštátne riešenie a k tomu by mali viesť všetky kroky. Slovensko podľa Blanára preto vyrušujú kroky, že palestínska samospráva by v Rade mieru nemala byť. V návrhu nie je podľa neho explicitne povedané, že sa bude týkať čisto len vojny v Gaze. „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa tu vytvárala nejaká paralelná OSN,“ dodal šéf slovenskej diplomacie s tým, že predstava o doživotnom pôsobení predsedu rady, ktorý by mal právo veta, ak nebude jednotné stanovisko, nie je demokratická. „Ja budem proti tomu, aby sme vstúpili do Rady mieru, to hovorím úplne otvorene, pretože si neviem predstaviť takéto fungovanie, ale budeme to sledovať, ako sa to celé vyvinie,“ skonštatoval. Našou ambíciou je podľa neho to, aby na území čo najskôr zavládol mier.
Blanár priblížil, že Slovensko musí posúdiť pozvánku do Rady mieru. „Posudzovanie prebieha vzhľadom na vnútorný legislatívny rámec a vzhľadom na naše záväzky. V krátkom čase budeme informovať, aký je náš postoj k pristúpeniu k tejto rade,“ dodal.
Podľa plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Kritici poukazujú na to, že americký prezident sa snaží vytvoriť konkurenta OSN, ktorý by bol ovládaný Spojenými štátmi.
Minister prišiel na výbor informovať o stanoviskách SR v súvislosti so štvrtkovým (29. 1.) zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci. Očakáva diskusiu o aktuálnych rokovaniach o mieri na Ukrajine a angažovaní sa EÚ v tomto procese. Zopakoval, že SR odsudzuje akékoľvek útoky na infraštruktúru a civilistov a chce naďalej pomáhať humanitárne. Členovia výboru sa pýtali aj na tzv. koalíciu ochotných. Minister odmieta vytváranie novej bezpečnostnej architektúry, keďže máme NATO. Vyjadril sa aj k situácii v Iráne, kde nariadil opustenie nášho zastupiteľského úradu a jeho presídlenie do Azerbajdžanu. „Pristúpili sme k spoločnému vyhláseniu európskej 27-ičky, kde sme odsúdili všetky útoky voči demonštrantom,“ uviedol s tým, že Slovensko odsudzuje konanie iránskej vlády a najvyššieho predstaviteľa voči demonštrantom.
