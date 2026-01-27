Rozsiahla akcia kriminálky: Zadržali 6 ľudí
Polícia v rámci rozsiahlej akcie zadržala 6 osôb.
Bratislavská krajská kriminálka od rána zasahuje pri rozsiahlej akcii, v rámci ktorej zadržali 6 osôb s "veľkým množstvom drog". Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Akcie sa zúčastňuje aj Národná protidrogová jednotka Prezídia PZ. Akcia prebieha na území Bratislavy.
"Vec je aktuálne v procese dokumentovania," informovala polícia.
Prezident: Holokaust je mementom, aby sa dejiny nikdy v tejto podobe neopakovali
Holokaust je mementom pre nás všetkých, aby sa dejiny nikdy v tejto zvrátenej podobe neopakovali, uviedol Peter Pellegrini.
Raši: Mier a ľudskosť sú významnou hodnotou, ktorú treba chrániť
Je úlohou lídrov verejne pripomínať, že mier a ľudskosť nie sú samozrejmosťou, zdôraznil Richard Raši.
Žilinka: Utrpenie obetí holokaustu nech je výstrahou a poučením
Generálny prokurátor si pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu..
Zrážka auta s kamiónom: Nákladiak sa po nehode prevrátil
Z miesta nehody zverejnili video.