Rozsiahla akcia kriminálky: Zadržali 6 ľudí

  • DNES - 10:07
  • Bratislava
Polícia v rámci rozsiahlej akcie zadržala 6 osôb.

Bratislavská krajská kriminálka od rána zasahuje pri rozsiahlej akcii, v rámci ktorej zadržali 6 osôb s "veľkým množstvom drog". Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Akcie sa zúčastňuje aj Národná protidrogová jednotka Prezídia PZ. Akcia prebieha na území Bratislavy.

"Vec je aktuálne v procese dokumentovania," informovala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
