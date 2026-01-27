Prezident: Holokaust je mementom, aby sa dejiny nikdy v tejto podobe neopakovali
Holokaust je mementom pre nás všetkých, aby sa dejiny nikdy v tejto zvrátenej podobe neopakovali.
V továrňach na smrť, ktoré zriadil fašistický režim, zahynuli nevinné obete ideológie, ktorá vytvorila symbol nadčloveka. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
„Dnes vidíme snahy o prepísanie dejín, ktoré vedú k súboju o historickú pravdu. Preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité vážiť si svedectvo tých čias a robiť všetko preto, aby tieto zvrátené myšlienky nikdy nenašli svojich nasledovníkov. Je to imperatív, ktorým by sa mal riadiť každý z nás,“ dodala hlava štátu.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
