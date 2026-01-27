Raši: Mier a ľudskosť sú významnou hodnotou, ktorú treba chrániť
Je úlohou lídrov verejne pripomínať, že mier a ľudskosť nie sú samozrejmosťou, zdôraznil Richard Raši.
Vzdanie úcty obetiam holokaustu musí byť prirodzenou povinnosťou. Tou druhou je osobné presvedčenie a hlavne konanie, aj politické, aby sa holokaust už nikdy nezopakoval. Je úlohou lídrov, ale aj spoločnosti ako celku, verejne pripomínať, že mier a ľudskosť nie sú samozrejmosťou. Že sú významnou hodnotou, krehkou vzácnosťou, o ktorú je potrebné sa starať a chrániť ju každý jeden deň. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitostí utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
„Vždy som konal a budem konať tak, aby v našej krajine nikdy nedostali vietor do plachiet nenávisť, nevraživosť a zlo. Musíme vedieť včas rozpoznať, kedy sa tak deje a postaviť sa im skôr, než bude neskoro. Nezabúdame na obete holokaustu. Česť ich pamiatke,“ dodal Raši.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
