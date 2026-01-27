  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
-3°Bratislava

Žilinka: Utrpenie obetí holokaustu nech je výstrahou a poučením

  • DNES - 9:26
  • Bratislava
Žilinka: Utrpenie obetí holokaustu nech je výstrahou a poučením

Generálny prokurátor si pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu..

Utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny, nech je pre nás výstrahou a poučením. Toľká neľudskosť a utrpenie sa už nikdy nesmú opakovať. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti pri príležitostí utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cestári varujú: V týchto úsekoch sa tvorí poľadovica

Cestári varujú: V týchto úsekoch sa tvorí poľadovica

DNES - 8:17Domáce

Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska.

Z trhu sťahujú výrobky pre deti, dôvodom je nebezpečný toxín

Z trhu sťahujú výrobky pre deti, dôvodom je nebezpečný toxín

VČERA - 20:37Domáce

Pri výrobe niektorých druhov dojčenskej výživy mohlo podľa výrobcu dôjsť ku kontaminácii toxínom.

SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa

SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa

VČERA - 19:37Domáce

Meteorológovia varujú pred javmi, ktoré zasiahnu viaceré oblasti Slovenska.

Vosveteit.sk
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v časeVesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP