Žilinka: Utrpenie obetí holokaustu nech je výstrahou a poučením
Generálny prokurátor si pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu..
Utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny, nech je pre nás výstrahou a poučením. Toľká neľudskosť a utrpenie sa už nikdy nesmú opakovať. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti pri príležitostí utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.
Zrážka auta s kamiónom: Nákladiak sa po nehode prevrátil
Z miesta nehody zverejnili video.
Cestári varujú: V týchto úsekoch sa tvorí poľadovica
Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska.
Z trhu sťahujú výrobky pre deti, dôvodom je nebezpečný toxín
Pri výrobe niektorých druhov dojčenskej výživy mohlo podľa výrobcu dôjsť ku kontaminácii toxínom.
SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa
Meteorológovia varujú pred javmi, ktoré zasiahnu viaceré oblasti Slovenska.