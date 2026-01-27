Zrážka auta s kamiónom: Nákladiak sa po nehode prevrátil
Z miesta nehody zverejnili video.
Polícia v utorok ráno zasahuje pri dopravnej nehode osobného auta a kamióna, ku ktorej došlo na ceste I/16 v lučeneckom okrese. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nákladiak sa po nehode prevrátil
Podľa polície pri obci Pinciná došlo k zrážke kamióna s osobným autom. „Zvýšte v úseku opatrnosť. Bližšie informácie k nehode prinesieme neskôr,“ uviedli policajti.
„Vodič kamióna pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s osobným vozidlom, ktoré pred sebou tlačil niekoľko desiatok metrov a následne sa prevrátil na ľavý bok,“ priblížila polícia.
Pri dopravnej nehode sa zranil vodič osobného auta, ktorého záchranári s ťažkými zraneniami transportovali do nemocnice. Dychová skúška u vodiča kamióna bola negatívna.
„Vzhľadom na poveternostné podmienky upozorňujeme vodičov, aby jazdili opatrne a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, zbytočne neriskovali a boli zodpovední,“ dodala polícia.
Žilinka: Utrpenie obetí holokaustu nech je výstrahou a poučením
Generálny prokurátor si pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu..
Cestári varujú: V týchto úsekoch sa tvorí poľadovica
Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska.
Z trhu sťahujú výrobky pre deti, dôvodom je nebezpečný toxín
Pri výrobe niektorých druhov dojčenskej výživy mohlo podľa výrobcu dôjsť ku kontaminácii toxínom.
SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa
Meteorológovia varujú pred javmi, ktoré zasiahnu viaceré oblasti Slovenska.