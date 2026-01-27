  • Články
Cestári varujú: V týchto úsekoch sa tvorí poľadovica

  • DNES - 8:17
  • Bratislava
Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska.

Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že znížená dohľadnosť od 100 do 200 metrov sa lokálne vyskytuje na celom území SR. Cestári na to upozornili na webe zjazdnost.sk.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Bratislava, Nitra, Šahy, Beladice, Bánovce nad Bebravou, Tesárske Mlyňany, Kechnec, Želiezovce, Turňa nad Bodvou a Triblavina.

Poľadovica sa tvorí na celom území Trnavského kraja a na úsekoch ciest II/526 Stará Huta - Podkriváň, II/591 Vígľaš - Červeňany, II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota a Revúca, III/2530 Hodruša-Hámre - Žarnovica a na cestách III. tried v obvodoch Žiar nad Hronom, Kremnica a Nová Baňa. Hlásená je aj na horskom priechode Biela Hora, Vrchslatina, Cukmantel a Zbojská. „Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Dunajská Streda,“ dodali cestári.

Na horskom priechode Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh. Na cestách vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh je na cestách v obvode Levoča.

Zdroj: Info.sk, TASR
