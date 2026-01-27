Švédsko navrhuje, aby za závažné zločiny išli do väzenia už 13-ročné deti
- DNES - 6:37
- Štokholm
Švédska vláda oznámila v pondelok, že pokračuje v príprave kontroverzného návrhu zákona, ktorý by znížil vek trestnoprávnej zodpovednosti za závažné trestné činy z 15 na 13 rokov. Polícia, väzenská správa i prokuratúra už vyjadrili nesúhlas s týmto krokom, informuje agentúra AFP.
Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer uviedol na tlačovej konferencii, že nejde o všeobecné zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti. „Hovoríme tu skôr o znížení pri najzávažnejších zločinoch, ako sú vražda, pokus o vraždu, závažné bombové útoky, závažné trestné činy so zbraňou a znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami,“ ozrejmil Strömmer.
Škandinávska krajina bojuje už viac ako desať rokov s nárastom organizovaného zločinu, ktorý sa týka najmä vyrovnávania si účtov medzi gangmi či boja o kontrolu nad trhom s drogami. Zločinecké siete pritom čoraz častejšie verbujú do svojich radov deti mladšie ako 15 rokov, keďže im za streľbu či napríklad bombové útoky nehrozí väzenie.
Vláda v septembri oznámila plány na zníženie veku na 13 rokov a zaslala návrh zákona 126 úradom a organizáciám na posúdenie. Podľa agentúry AFP mnohé z nich plán kritizovali a odmietli. Zdôraznili napríklad, že väzenský systém nie je prispôsobený takým mladým ľuďom, a mohlo by preto dochádzať k porušovaniu práv detí.
Šéf rezortu spravodlivosti v pondelok uviedol, že berie na vedomie kritiku, no pripomenul tiež naliehavosť okolností. „Opatrenia, ktoré prijmeme, musia reagovať na závažnosť situácie,“ vyhlásil. Podľa jeho slov by sa zmena mohla zaviesť dočasne na obdobie piatich rokov.
Návrh najskôr posúdi švédska legislatívna rada, ktorá skúma návrhy zákonov pred tým, ako ich dostane parlament. Strömmer skonštatoval, že zákon by podľa plánov mohol nadobudnúť účinnosť už v lete.
