Francúzsko: Poslanci schválili návrh zákona zakazujúceho sociálne siete do 15 rokov
- DNES - 6:32
- Paríž
Poslanci vo Francúzsku v noci na utorok schválili návrh zákona zakazujúceho používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.
Dolná komora francúzskeho parlamentu prijala návrh 130 hlasmi, pričom proti bolo 21 poslancov. Dokument následne poputuje do hornej komory. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil hlasovanie za „veľký krok“ pre ochranu francúzskych detí a tínedžerov. Legislatíva okrem toho zakazuje používanie mobilných telefónov žiakmi na stredných školách.
„Emócie našich detí a adolescentov nie sú na predaj ani na manipuláciu, ani zo strany amerických platforiem, ani čínskych algoritmov,“ uviedol Macron v sobotu. Úrady chcú, aby sa opatrenia po prijatí začali uplatňovať už od začiatku školského roka 2026.
Austrália v decembri ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete ako Instagram, TikTok či platformu YouTube.
Niekdajší premiér Gabriel Attal z Macronovej strany Obroda (RE) vyjadril nádej, že Senát schváli návrh zákona do polovice februára. „Sociálne siete budú mať potom čas do 31. decembra na deaktiváciu existujúcich účtov“, ktoré nespĺňajú vekovú hranicu, doplnil.
Švédsko navrhuje, aby za závažné zločiny išli do väzenia už 13-ročné deti
Švédska vláda oznámila v pondelok, že pokračuje v príprave kontroverzného návrhu zákona, ktorý by znížil vek trestnoprávnej zodpovednosti za závažné trestné činy z 15 na 13 rokov.
Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati
Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.
Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent.
Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyjadril znepokojenie v súvislosti s násilím v Spojených štátoch.