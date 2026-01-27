  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
Bratislava

Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

  • DNES - 2:51
  • Washington
Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.

Vzápätí začal Washington obviňovať demokratov z nepokojov, ktoré v USA vypukli po tom, čo agenti Imigračného a colného úradu (ICE) zabili dve osoby v Minneapolise.

Nikto v Bielom dome vrátane prezidenta Trumpa nechce, aby ľudia na amerických uliciach utrpeli zranenia či boli zabití,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Zároveň označila smrť 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho za tragédiu.

Pretti zomrel v sobotu po tom, čo ho agenti hraničnej stráže smrteľne postrelili. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke držal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. „Súcitíme s rodičmi. Ako matka si samozrejme ani nedokážem predstaviť takú stratu,“ povedala Leavittová.

Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Trump nariadil zásah ICE v Minneapolise proti vôli miestnych obyvateľov, čo vyvolalo vlnu nesúhlasu, píše AFP. Hovorkyňa Bieleho domu obvinila z nepokojov demokratov. „K tragédii došlo v dôsledku úmyselného a nepriateľského odporu demokratických vodcov v Minnesote,“ uviedla Leavittová odkazujúc na diplomatického guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya. Hovorkyňa tvrdila, že zvolení demokrati „šíria klamstvá o príslušníkoch federálnych bezpečnostných zložiek, ktorí každý deň riskujú svoje životy, aby zbavili ulice tých najhorších zločincov,“ ktorí do krajiny prišli nelegálne.

V reakcii na protiimigračné zásahy Trumpovej vlády stiahol svoju kandidatúru na guvernéra Minnesoty republikánsky kandidát Chris Madel.

Frey v pondelok po rozhovore s prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že časť federálnych agentov opustí Minneapolis zrejme už v utorok, píše agentúra AP. Šéf Bieleho domu ocenil dialóg so starostom, v rámci ktorého došlo podľa jeho slov k veľkému pokroku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey

Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey

DNES - 2:49Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent.

Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca

Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca

DNES - 2:46Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyjadril znepokojenie v súvislosti s násilím v Spojených štátoch.

Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok

Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok

VČERA - 21:32Zahraničné

Svetová zdravotnícka organizácia vyradila zo zoznamu krajín bez výskytu osýpok Britániu, Španielsko, Rakúsko, Arménsko, Azerbajdžan a Uzbekistan.

Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

VČERA - 19:45Zahraničné

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že telefonoval s guvernérom Minnesoty Timom Walzom o súčasnej situácii v tomto štáte a o konaní federálnych imigračných agentov.

Vosveteit.sk
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP