Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati
- DNES - 2:51
- Washington
Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.
Vzápätí začal Washington obviňovať demokratov z nepokojov, ktoré v USA vypukli po tom, čo agenti Imigračného a colného úradu (ICE) zabili dve osoby v Minneapolise.
„Nikto v Bielom dome vrátane prezidenta Trumpa nechce, aby ľudia na amerických uliciach utrpeli zranenia či boli zabití,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Zároveň označila smrť 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho za tragédiu.
Pretti zomrel v sobotu po tom, čo ho agenti hraničnej stráže smrteľne postrelili. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke držal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. „Súcitíme s rodičmi. Ako matka si samozrejme ani nedokážem predstaviť takú stratu,“ povedala Leavittová.
Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.
Trump nariadil zásah ICE v Minneapolise proti vôli miestnych obyvateľov, čo vyvolalo vlnu nesúhlasu, píše AFP. Hovorkyňa Bieleho domu obvinila z nepokojov demokratov. „K tragédii došlo v dôsledku úmyselného a nepriateľského odporu demokratických vodcov v Minnesote,“ uviedla Leavittová odkazujúc na diplomatického guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya. Hovorkyňa tvrdila, že zvolení demokrati „šíria klamstvá o príslušníkoch federálnych bezpečnostných zložiek, ktorí každý deň riskujú svoje životy, aby zbavili ulice tých najhorších zločincov,“ ktorí do krajiny prišli nelegálne.
V reakcii na protiimigračné zásahy Trumpovej vlády stiahol svoju kandidatúru na guvernéra Minnesoty republikánsky kandidát Chris Madel.
Frey v pondelok po rozhovore s prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že časť federálnych agentov opustí Minneapolis zrejme už v utorok, píše agentúra AP. Šéf Bieleho domu ocenil dialóg so starostom, v rámci ktorého došlo podľa jeho slov k veľkému pokroku.
