Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey
- DNES - 2:49
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent.
Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že krajina „nedodržala“ predchádzajúcu obchodnú dohodu uzavretú s Washingtonom.
„Keďže juhokórejský zákonodarný zbor neuzákonil našu historickú obchodnú dohodu, čo je jeho výsadou, zvyšujem juhokórejské clá na automobily, drevo, farmaceutické výrobky a všetky ostatné recipročné clá“ z 15 percent na 25 percent, napísal Trump na platforme Truth Social.
Došlo k tomu niekoľko mesiacov po uzavretí obchodnej a bezpečnostnej dohody medzi Soulom a Washingtonom. Južná Kórea dala v rámci dohody USA investičné sľuby a Spojené štáty sa zaviazali zachovať clá na úrovni 15 percent na juhokórejské produkty vrátane vozidiel, automobilových súčiastok či farmaceutických výrobkov.
Dvadsaťsedem percent celkového vývozu Južnej Kórey do USA predstavuje automobilový priemysel. Zvýšenie ciel by znevýhodnilo vývoz krajiny, napríklad v porovnaní s Japonskom či Európskou úniou, ktoré uzavreli dohody o 15-percentných clách v USA.
Južná Kórea v reakcii na oznámenie zdôraznila, že o kroku americkej vlády nebola vopred informovaná. „Minister obchodu Kim Čung-kchwan, ktorý je momentálne v Kanade, plánuje čo najskôr navštíviť aj Spojené štáty, aby o tejto záležitosti rokoval s (ministrom obchodu Howardom) Lutnickom,“ uvádza vyhlásenie kancelárie prezidenta I Če-mjonga.
Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati
Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.
Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyjadril znepokojenie v súvislosti s násilím v Spojených štátoch.
Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok
Svetová zdravotnícka organizácia vyradila zo zoznamu krajín bez výskytu osýpok Britániu, Španielsko, Rakúsko, Arménsko, Azerbajdžan a Uzbekistan.
Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že telefonoval s guvernérom Minnesoty Timom Walzom o súčasnej situácii v tomto štáte a o konaní federálnych imigračných agentov.