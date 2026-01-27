  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 27.1.2026Meniny má Bohuš
Bratislava

Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey

  • DNES - 2:49
  • Washington
Trump oznámil 25-percentné clá na niektoré tovary z Južnej Kórey

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent.

Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že krajina „nedodržala“ predchádzajúcu obchodnú dohodu uzavretú s Washingtonom.

Keďže juhokórejský zákonodarný zbor neuzákonil našu historickú obchodnú dohodu, čo je jeho výsadou, zvyšujem juhokórejské clá na automobily, drevo, farmaceutické výrobky a všetky ostatné recipročné clá“ z 15 percent na 25 percent, napísal Trump na platforme Truth Social.

Došlo k tomu niekoľko mesiacov po uzavretí obchodnej a bezpečnostnej dohody medzi Soulom a Washingtonom. Južná Kórea dala v rámci dohody USA investičné sľuby a Spojené štáty sa zaviazali zachovať clá na úrovni 15 percent na juhokórejské produkty vrátane vozidiel, automobilových súčiastok či farmaceutických výrobkov.

Dvadsaťsedem percent celkového vývozu Južnej Kórey do USA predstavuje automobilový priemysel. Zvýšenie ciel by znevýhodnilo vývoz krajiny, napríklad v porovnaní s Japonskom či Európskou úniou, ktoré uzavreli dohody o 15-percentných clách v USA.

Južná Kórea v reakcii na oznámenie zdôraznila, že o kroku americkej vlády nebola vopred informovaná. „Minister obchodu Kim Čung-kchwan, ktorý je momentálne v Kanade, plánuje čo najskôr navštíviť aj Spojené štáty, aby o tejto záležitosti rokoval s (ministrom obchodu Howardom) Lutnickom,“ uvádza vyhlásenie kancelárie prezidenta I Če-mjonga.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

Biely dom: Trump nechce, aby ľudia zomierali, za nepokoje v USA môžu demokrati

DNES - 2:51Zahraničné

Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident Donald Trump nechce, aby ktokoľvek utrpel zranenia na amerických uliciach.

Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca

Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca

DNES - 2:46Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyjadril znepokojenie v súvislosti s násilím v Spojených štátoch.

Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok

Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok

VČERA - 21:32Zahraničné

Svetová zdravotnícka organizácia vyradila zo zoznamu krajín bez výskytu osýpok Britániu, Španielsko, Rakúsko, Arménsko, Azerbajdžan a Uzbekistan.

Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

VČERA - 19:45Zahraničné

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že telefonoval s guvernérom Minnesoty Timom Walzom o súčasnej situácii v tomto štáte a o konaní federálnych imigračných agentov.

Vosveteit.sk
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodnýRusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP