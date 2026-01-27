Merz: Úroveň násilia v USA je znepokojujúca
- DNES - 2:46
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyjadril znepokojenie v súvislosti s násilím v Spojených štátoch.
Reagoval tak predovšetkým na sobotňajší incident v meste Minneapolis, pri ktorom americké federálne orgány smrteľne postrelili už druhého človeka - amerického občana Alexa Prettiho (37).
Prettiho, ktorý pracoval v nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov, v sobotu smrteľne postrelili agenti hraničnej stráže. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si agentov natáčal. Ešte predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.
„Musím povedať, že túto úroveň násilia v Spojených štátoch považujem, mierne povedané, za znepokojujúcu,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii v Hamburgu.
„Predpokladám, že americké orgány teraz dôkladne prešetria, či bolo v tomto prípade nutné strieľať, či naozaj existovala hrozba pre príslušníkov, ktorí tam zasahovali,“ dodal kancelár.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok varovalo občanov cestujúcich do Spojených štátov, aby boli opatrní v dôsledku „násilných zrážok s imigračnými a bezpečnostnými orgánmi“ v Minneapolise, ale aj iných amerických mestách.
Napätie v Minneapolise vyvolala už streľba zo začiatku januára, pri ktorej agenti Imigračného a colného úradu (ICE) smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vyslala do metropolitnej oblasti Minneapolisu tisícky federálnych zamestnancov v rámci operácie proti imigrácii, ktorá však v dôsledku spomínaných incidentov vyvolala rozsiahle protesty verejnosti.
