Poplach v Indii: Na smrteľný vírus neexistuje liek
Vírus, ktorý postihuje zvieratá aj ľudí, končí fatálnymi následkami. Správy z Indie priniesli nepokoj aj do zahraničia.
V Indii prepukla nákaza vírusom nipah. Informoval o tom britský denník Independent, ktorý priblížil, že vírus sa potvrdil u piatich ľudí v okolí Západného Bengálska. Medzi nakazenými sú aj lekári a ošetrovatelia.
O infikovaných sa stará personál nemocníc v meste Kolkata. Takmer sto ďalších ľudí s podozrením na ochorenie sa muselo izolovať. Čo to vlastne nipah je a ako sa šíri?
Nipah a jeho smrteľné účinky
Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), vírus nipah sa prenáša zo zvierat na ľudí, prípadne prostredníctvom nakazeného jedla alebo priamym kontaktom s nakazeným.
„U nakazených vyvoláva celé spektrum ochorení od asymptomatickej (subklinickej) infekcie po akútne respiračné ochorenie a smrteľnú encefalitídu.“
WHO zároveň zverejnila najčastejšie príznaky infekcie vírusu nipah:
- vysoká teplota
- bolesť hlavy
- bolesť svalov
- zvracanie
- opuch hrdla
V niektorých prípadoch dochádza k nevoľnosti a neurologickým príznakom súvisiacim s encefalitídou, alebo zápalom mozgu. Môže dôjsť aj k atypickému zápalu pľúc a ťažkostiam s dýchaním. Do 24 až 48 hodín hrozí kóma.
Na ochorenie v súčasnosti neexistuje liek ani vakcína. Po nakazení zomiera 40 až 75 percent pacientov.
Ako sa chrániť
Hoci sa vírus nipah najčastejšie šíri z nakazených zvierat na ľudí, ochorieť môžu aj obyvatelia spoločnej domácnosti. Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) preto poskytujú niekoľko krokov, ktoré pomáhajú v prevencii.
V prípade, že cestujete na miesto, kde došlo k vypuknutiu nákazy vírusom nipah:
- pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou,
- vyhnite sa kontaktu s netopiermi a prasatami,
- vyhnite sa priestorom, kde hniezdia netopiere,
- nedotýkajte sa ničoho, čo mohlo prísť do kontaktu s netopiermi,
- vyhnite sa kontaktu s krvou alebo telesnými tekutinami nakazeného pacienta.
