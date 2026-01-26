  • Články
Poplach v Indii: Na smrteľný vírus neexistuje liek

  • DNES - 19:38
  • Kolkata
Vírus, ktorý postihuje zvieratá aj ľudí, končí fatálnymi následkami. Správy z Indie priniesli nepokoj aj do zahraničia.

V Indii prepukla nákaza vírusom nipah. Informoval o tom britský denník Independent, ktorý priblížil, že vírus sa potvrdil u piatich ľudí v okolí Západného Bengálska. Medzi nakazenými sú aj lekári a ošetrovatelia.

O infikovaných sa stará personál nemocníc v meste Kolkata. Takmer sto ďalších ľudí s podozrením na ochorenie sa muselo izolovať. Čo to vlastne nipah je a ako sa šíri?

Nipah a jeho smrteľné účinky

Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), vírus nipah sa prenáša zo zvierat na ľudí, prípadne prostredníctvom nakazeného jedla alebo priamym kontaktom s nakazeným.

„U nakazených vyvoláva celé spektrum ochorení od asymptomatickej (subklinickej) infekcie po akútne respiračné ochorenie a smrteľnú encefalitídu.“

WHO zároveň zverejnila najčastejšie príznaky infekcie vírusu nipah:

  • vysoká teplota
  • bolesť hlavy
  • bolesť svalov
  • zvracanie
  • opuch hrdla

V niektorých prípadoch dochádza k nevoľnosti a neurologickým príznakom súvisiacim s encefalitídou, alebo zápalom mozgu. Môže dôjsť aj k atypickému zápalu pľúc a ťažkostiam s dýchaním. Do 24 až 48 hodín hrozí kóma.

Na ochorenie v súčasnosti neexistuje liek ani vakcína. Po nakazení zomiera 40 až 75 percent pacientov.

Ako sa chrániť

Hoci sa vírus nipah najčastejšie šíri z nakazených zvierat na ľudí, ochorieť môžu aj obyvatelia spoločnej domácnosti. Americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) preto poskytujú niekoľko krokov, ktoré pomáhajú v prevencii.

V prípade, že cestujete na miesto, kde došlo k vypuknutiu nákazy vírusom nipah:

  • pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou,
  • vyhnite sa kontaktu s netopiermi a prasatami,
  • vyhnite sa priestorom, kde hniezdia netopiere,
  • nedotýkajte sa ničoho, čo mohlo prísť do kontaktu s netopiermi,
  • vyhnite sa kontaktu s krvou alebo telesnými tekutinami nakazeného pacienta.

Zdroj: Info.sk, DP, independent.co.uk, who.int, cdc.gov
