Káva pred raňajkami verzus po nich: Telo na ňu reaguje inak
- DNES - 8:47
- Bratislava
Všimnete si rozdiel v reakcii tela na kávu, keď ju vypijete pred raňajkami alebo po raňajkách?
Ako „liečite“ nedostatok spánku počas dňa? Zrejme väčšina z nás sa pri tejto otázke zamyslí nad kávou alebo iným kofeínovým nápojom, ktorý sa ponúka ako rýchla pomoc. Aby ste si neuškodili, treba pitie kávy dobre načasovať.
Univerzita v Bath (Veľká Británia) zisťovala rozdiely vo vplyve kávy na organizmus podľa načasovania jej konzumácie. Ukázalo sa, že záleží aj na tom, či ju pijeme pred raňajkami alebo po nich.
Pred raňajkami alebo po nich?
Foto: Anel Alijagic/Shutterstock.com
Vedci zisťovali reakciu krvi účastníkov výskumu na kávu po prebdenej, respektíve prespanej noci. V oboch prípadoch bolo ich úlohou ráno vypiť glukózový nápoj, ktorý mal imitovať porciu klasických raňajok.
Výskum ukázal, že kvalita spánku nemala zásadný vplyv na metabolizmus zdravých ľudí. Naopak, pitie kávy značne ovplyvnilo hladinu glukózy v krvi. V prípade, že kávu pijeme na prázdny žalúdok, táto hladina sa môže zvýšiť až o 50 percent.
„Ak po nekvalitnom spánku začíname deň silnou kávou, môže to negatívne ovplyvniť metabolizmus glukózy až o 50 %,“ vysvetlil vedúci autor výskumu Harry Smith.
Ako dodal James Betts, ktorý kontroloval výskum, negatívny vplyv kávy na krvný cukor sa dá zmierniť jej pitím až po raňajkách.
Ako stabilizovať glukózu raňajkami
Ak patríte k tým, ktorí raňajky bežne vynechávajú, lekári odporúčajú toto rozhodnutie zmeniť. Ako na svojom webe informuje pobočka Univerzity Johnsa Hopkinsa zameraná na osvetu o cukrovke, práve raňajky pomáhajú stabilizovať hladinu glukózy v krvi.
Aby ste sa vyhli prudkému nárastu a následnému poklesu hladiny glukózy, na raňajky treba voliť vyvážené jedlá. „Ideálne raňajky by mali obsahovať malé množstvo sacharidov s bielkovinami a tukmi,“ radí univerzita. Tá zároveň zverejnila zoznam raňajkových jedál, ktoré nerozhodia krvný cukor.
Raňajky pre stabilnú hladinu glukózy v krvi:
- Vajíčka so špenátom, paradajkami a syrom, 1 pomaranč
- Cottage cheese s 1 stredne veľkým jablkom a škoricou
- ½ šálky varených ovsených vločiek s mandľovým maslom a škoricou
- Avokádový toast s paradajkami
- Zeleninová omeleta so syrom, ¾ šálky malín
- Čistý grécky jogurt, čučoriedky, vlašské orechy, škorica a stévia podľa chuti
- Chlieb s arašidovým maslom, polovicou banána a škoricou
- ½ šálky fazule, vajcia, šunka, paradajky, špenát
